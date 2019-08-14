146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Antalya'da alınan istihbaratı değerlendiren Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, asayiş ekipleri ile birlikte kent girişinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, başkası adına düzenlenmiş kimlik taşıyan ve 146 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Sedat N.S. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sedat N.S.'nin, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Kayseri, Hatay, Balıkesir, Niğde, Osmaniye, Adıyaman'da 26 dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Sedat N.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
(DHA)
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