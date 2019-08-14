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146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:38 | Son Güncelleme

Yurt genelinde 12 ilde 26 suçtan 146 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sedat N.S. (26), başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı. Sedat N.S.'nin birçok ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı ortaya çıktı.

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Antalya'da alınan istihbaratı değerlendiren Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, asayiş ekipleri ile birlikte kent girişinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, başkası adına düzenlenmiş kimlik taşıyan ve 146 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Sedat N.S. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sedat N.S.'nin, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Kayseri, Hatay, Balıkesir, Niğde, Osmaniye, Adıyaman'da 26 dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Sedat N.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dolandırıcı sahte kimlik

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
146 yıl cezayı 8 yıl yatar. bizim ülkemiz bu maalesef
adam bu yaşta iyi iş çıkarmıs vallahi. şirketi babadan devralmış herhalde
helal olsun sana 26 defa dolandır yeni mi yakaladılar her tarafta çevirme var şekil olsun diye mi yapıyonuz bu çevirmeleri
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