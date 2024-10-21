147 saatleri ve durakları - 147 Şahintepe İGTOT - Avcılar Cihangir Mahallesi hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Otobüs hatları, belirlenmiş güzergahlar üzerinde belirli saatlerde düzenli olarak çalışır. Bu hatlar, genellikle şehirlerin nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerine hizmet eder ve toplu taşımanın omurgasını oluşturur. Yolcular, İstanbulkart gibi elektronik bilet sistemleriyle otobüslere binerek seferlerini gerçekleştirebilir. Aynı zamanda mobil uygulamalar ve duraklardaki dijital ekranlar sayesinde otobüslerin ne zaman geleceği, gecikme olup olmadığı gibi bilgilere anlık olarak ulaşabilirler.

147 durakları

147 durak isimleri aşağıdaki gibidir:

İGTOT - Başakşehir

İBRAHİM KOÇASLAN ORTAOKULU - Başakşehir

MURATDERE CADDESİ - Başakşehir

GARİPCAN SOKAK - Başakşehir

ŞAHİNTEPESİ - Avcılar

KİRAZ SOKAK - Avcılar

ŞAHİN SOKAK - Avcılar

TÜRKER SOKAK - Başakşehir

AKPINAR SOKAK - Avcılar

YOLUÇ CADDESİ - Avcılar

MEHMETÇİK SOKAK - Avcılar

MERKEZ CAMİİ - Avcılar

NECDET SEMKER İLKOKULU - Avcılar

TAHTAKALE - Avcılar

IŞIK OKULLARI ISPARTAKULE KAMPÜSÜ - Avcılar

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ - Avcılar

ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - Avcılar

ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ - Avcılar

ISPARTAKULE BLOKLARI - Avcılar

BİZİMEVLER 1 - Avcılar

FIRAT CADDESİ - Başakşehir

ÇORUH SOKAK - Başakşehir

ISPARTAKULE - Başakşehir

GÖLYAKA - Başakşehir

KARŞIYAKA - Başakşehir

ALAÇAYIR - Başakşehir

GÖLET - Başakşehir

BAHÇEŞEHİR CAMİİ - Başakşehir

GÜL - Başakşehir

KIZLI HAVUZ - Başakşehir

FUNDA - Başakşehir

BATI KAPISI - Başakşehir

KUZEY BATI KAPISI - Başakşehir

YEŞİLTEPE - Başakşehir

ESENKENT - Esenyurt

TALATPAŞA CADDESİ - Esenyurt

ESENKENT CAMİİ - Esenyurt

ESENKENT GİRİŞ - Esenyurt

ARDIÇLIEVLER - Esenyurt

FABRİKALAR - Esenyurt

ÖRNEK MAHALLESİ - Esenyurt

KİPTAŞ ESENYURT - Esenyurt

SAĞLIK OCAĞI - Esenyurt

DOĞAN ARASLI BULVARI - Esenyurt

CUMHURİYET MEYDANI - Esenyurt

ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ - Esenyurt

FATİH MAHALLESİ - Esenyurt

İNCİRTEPE - Esenyurt

BELEDİYE ALT GEÇİDİ - Esenyurt

PARK - Esenyurt

SONEVLER - Esenyurt

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Esenyurt

SU DEPOSU - Esenyurt

TURGUT ÖZAL MAHALLESİ - Esenyurt

FİRUZKÖY SAPAĞI - Avcılar

MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ - Avcılar

YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ - Avcılar

AVCILAR E5 - Avcılar

TÜRKSAN - Avcılar

AVCILAR ANADOLU LİSESİ - Avcılar

CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar

İGS - Avcılar

ÇARŞI - Avcılar

CAMİ SOKAK - Avcılar

PARK - Avcılar

AVCILAR - Avcılar

AMBARLI İLKOKULU - Avcılar

AMBARLI - Avcılar

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Avcılar

HARMANTEPE - Avcılar

AMBARLI SİTELER - Avcılar

CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar



147 saatleri

147 Şahintepe İGTOT - Avcılar Cihangir Mahallesi hattında sabah saatlerinde, işe giden yolcuların ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla sefer sıklığı daha yoğundur. İGTOT yönünden 147 saatleri şöyledir:

İş Günleri: 05:30 - 22:20

Cumartesi: 05:30 - 22:10

Pazar: 06:00 - 22:20