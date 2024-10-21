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147 saatleri ve durakları - 147 Şahintepe İGTOT - Avcılar Cihangir Mahallesi hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:15
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Otobüs hatlarının kullanımı, büyükşehirlerde yaşayan insanların günlük yaşamlarının önemli bir parçasıdır. Özellikle İstanbul gibi metropollerde otobüsler, milyonlarca yolcuyu iş yerlerine, okullara ve diğer önemli noktalara taşır. Ulaşım sisteminin temel taşlarından biri olan otobüsler, hem şehir içi hem de çevre ilçeler arasında etkili bir ulaşım aracı sunar. Peki, 147 Şahintepe İGTOT - Avcılar Cihangir Mahallesi hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

147 saatleri ve durakları - 147 Şahintepe İGTOT - Avcılar Cihangir Mahallesi hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Otobüs hatları, belirlenmiş güzergahlar üzerinde belirli saatlerde düzenli olarak çalışır. Bu hatlar, genellikle şehirlerin nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerine hizmet eder ve toplu taşımanın omurgasını oluşturur. Yolcular, İstanbulkart gibi elektronik bilet sistemleriyle otobüslere binerek seferlerini gerçekleştirebilir. Aynı zamanda mobil uygulamalar ve duraklardaki dijital ekranlar sayesinde otobüslerin ne zaman geleceği, gecikme olup olmadığı gibi bilgilere anlık olarak ulaşabilirler.

147 durakları

147 durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. İGTOT - Başakşehir
    1. İBRAHİM KOÇASLAN ORTAOKULU - Başakşehir
    1. MURATDERE CADDESİ - Başakşehir
    1. GARİPCAN SOKAK - Başakşehir
    1. ŞAHİNTEPESİ - Avcılar
    1. KİRAZ SOKAK - Avcılar
    1. ŞAHİN SOKAK - Avcılar
    1. TÜRKER SOKAK - Başakşehir
    1. AKPINAR SOKAK - Avcılar
    1. YOLUÇ CADDESİ - Avcılar
    1. MEHMETÇİK SOKAK - Avcılar
    1. MERKEZ CAMİİ - Avcılar
    1. NECDET SEMKER İLKOKULU - Avcılar
    1. TAHTAKALE - Avcılar
    1. IŞIK OKULLARI ISPARTAKULE KAMPÜSÜ - Avcılar
    1. ABDİ İPEKÇİ CADDESİ - Avcılar
    1. ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ - Avcılar
    1. ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ - Avcılar
    1. ISPARTAKULE BLOKLARI - Avcılar
    1. BİZİMEVLER 1 - Avcılar
    1. FIRAT CADDESİ - Başakşehir
    1. ÇORUH SOKAK - Başakşehir
    1. ISPARTAKULE - Başakşehir
    1. GÖLYAKA - Başakşehir
    1. KARŞIYAKA - Başakşehir
    1. ALAÇAYIR - Başakşehir
    1. GÖLET - Başakşehir
    1. BAHÇEŞEHİR CAMİİ - Başakşehir
    1. GÜL - Başakşehir
    1. KIZLI HAVUZ - Başakşehir
    1. FUNDA - Başakşehir
    1. BATI KAPISI - Başakşehir
    1. KUZEY BATI KAPISI - Başakşehir
    1. YEŞİLTEPE - Başakşehir
    1. ESENKENT - Esenyurt
    1. TALATPAŞA CADDESİ - Esenyurt
    1. ESENKENT CAMİİ - Esenyurt
    1. ESENKENT GİRİŞ - Esenyurt
    1. ARDIÇLIEVLER - Esenyurt
    1. FABRİKALAR - Esenyurt
    1. ÖRNEK MAHALLESİ - Esenyurt
    1. KİPTAŞ ESENYURT - Esenyurt
    1. SAĞLIK OCAĞI - Esenyurt
    1. DOĞAN ARASLI BULVARI - Esenyurt
    1. CUMHURİYET MEYDANI - Esenyurt
    1. ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ - Esenyurt
    1. FATİH MAHALLESİ - Esenyurt
    1. İNCİRTEPE - Esenyurt
    1. BELEDİYE ALT GEÇİDİ - Esenyurt
    1. PARK - Esenyurt
    1. SONEVLER - Esenyurt
    1. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Esenyurt
    1. SU DEPOSU - Esenyurt
    1. TURGUT ÖZAL MAHALLESİ - Esenyurt
    1. FİRUZKÖY SAPAĞI - Avcılar
    1. MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ - Avcılar
    1. YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ - Avcılar
    1. AVCILAR E5 - Avcılar
    1. TÜRKSAN - Avcılar
    1. AVCILAR ANADOLU LİSESİ - Avcılar
    1. CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar
    1. İGS - Avcılar
    1. ÇARŞI - Avcılar
    1. CAMİ SOKAK - Avcılar
    1. PARK - Avcılar
    1. AVCILAR - Avcılar
    1. AMBARLI İLKOKULU - Avcılar
    1. AMBARLI - Avcılar
    1. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Avcılar
    1. HARMANTEPE - Avcılar
    1. AMBARLI SİTELER - Avcılar
    1. CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar

147 saatleri

147 Şahintepe İGTOT - Avcılar Cihangir Mahallesi hattında sabah saatlerinde, işe giden yolcuların ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla sefer sıklığı daha yoğundur. İGTOT yönünden 147 saatleri şöyledir:

İş Günleri: 05:30 - 22:20
Cumartesi: 05:30 - 22:10
Pazar: 06:00 - 22:20

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar otobüs
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