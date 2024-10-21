147 saatleri ve durakları - 147 Şahintepe İGTOT - Avcılar Cihangir Mahallesi hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Otobüs hatları, belirlenmiş güzergahlar üzerinde belirli saatlerde düzenli olarak çalışır. Bu hatlar, genellikle şehirlerin nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerine hizmet eder ve toplu taşımanın omurgasını oluşturur. Yolcular, İstanbulkart gibi elektronik bilet sistemleriyle otobüslere binerek seferlerini gerçekleştirebilir. Aynı zamanda mobil uygulamalar ve duraklardaki dijital ekranlar sayesinde otobüslerin ne zaman geleceği, gecikme olup olmadığı gibi bilgilere anlık olarak ulaşabilirler.
147 durak isimleri aşağıdaki gibidir:
147 Şahintepe İGTOT - Avcılar Cihangir Mahallesi hattında sabah saatlerinde, işe giden yolcuların ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla sefer sıklığı daha yoğundur. İGTOT yönünden 147 saatleri şöyledir:
İş Günleri: 05:30 - 22:20
Cumartesi: 05:30 - 22:10
Pazar: 06:00 - 22:20