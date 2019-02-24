TEKİRDAĞ (AA) - Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, "Kurulduğumuz günden bu yana 147 ülkede insani yardım faaliyeti gösterdik. Geçen yıl 40'ı aşkın ülkede öncelikle kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri olmak üzere, 23 milyon insanın ihtiyacını giderdik yarasını sardık. Sırtına bir hırkan kursağına sıcak bir çorba olduk." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kınık, Türk Kızalay'ının kurulduğu günden bu yana mazlumların sesi olduğunu ve yaralara merhem olmak için faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Türk Kızılay'ın geçen yıl 23 milyon insana yardım ettiğini aktaran Kınık,"Karışılık beklemeksizin, sadece başka insanların derdini acısı dindirmek için kuruldu. Kurulduğumuz günden bu yana 147 ülkede insani yardım faaliyeti gösterdik. Geçen yıl 40'ı aşkın ülkede öncelikle kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri olmak üzere, 23 milyon insanın ihtiyacını giderdik yarasını sardık. Sırtına bir hırka kursağına sıcak bir çorba olduk." diye konuştu.