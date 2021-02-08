147 yazardan Boğaziçi eylemlerine destek

Yazarlar, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin yanındayız. Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" dedi.Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör olarak atanmasına karşı ocak ayı başından bu yana yürütülen protestolara 147 yazar "Aşağı Bakmayacağız" başlıklı bir basın açıklaması ile destek verdi. Yazarların basın açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektöre karşı anayasa güvencesindeki demokratik itiraz haklarını kullanan öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanlarının uğradıkları hukuksuzluğu ve baskıları üzüntüyle ve tepki duyarak izliyoruz. Demokratik haklarını kullanan öğrencilere polisin yönelttiği 'aşağı bak' komutu, millet iradesini dilinden düşürmeyen iktidarın ülkeyi nasıl yönetmek istediği ve yurttaşlıktan ne anladığını açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri yer aldı.

"En üst kamu otoritelerince kullanılan nefret söyleminin, öğrencilerin terörist diye yaftalanmasının, hukuksuz gözaltıların ve polis şiddetinin Türkiye'nin "anayasal bir hukuk devleti olmaktan çoktandır uzaklaştığının yeni bir kanıtı" olduğunu ifade eden yazarlar, "Bizler günlerdir direnenlerin ölü kelimelerin yükünü aldığını, dili canlandırdığını, tahakkümün pasını silip attığını, ülkenin önünde bin bir olasılıkla dolu yollar açtığını görüyoruz. Edebiyatçılar olarak bu şenliğe coşkuyla katılıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin yanındayız. Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. Aşağı bakmayacağız" dedi.

Destek açıklamasına imza atan yazarlar arasında Orhan Pamuk, Elif Şafak, Zülfü Livaneli, Ece Temelkuran, Ataol Behramoğlu, Can Dündar, İhsan Oktay Anar, Aslı Erdoğan, Murathan Mungan, Oya Baydar gibi tanınmış yazarlar yer alıyor.

DW/BÖ,JD

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