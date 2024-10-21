14A durakları ve saatleri - 14A Alemdağ - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda, otobüsler önemli bir rol oynamaktadır. İşe veya okula gitmek için farklı hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında güncel bilgiye ulaşma ihtiyacı hissetmektedir.

Bu noktada, 14A otobüs hattı öne çıkmaktadır. Uzun bir güzergâhı olan 14A, birçok duraktan geçerek geniş bir alanı kapsamaktadır. İstanbul'un dinamik yapısında, bu hattın sunduğu ulaşım imkânları, günlük hayatın akışında büyük kolaylık sağlamaktadır.

14A durakları

14A durak isimleri aşağıdaki gibidir:

NİŞANTEPE - Çekmeköy

NİŞANTEPE CADDESİ - Çekmeköy

NİŞANTEPE İLKOKULU - Çekmeköy

NİŞANTEPE 1 - Çekmeköy

ÇAMLAR - Çekmeköy

ÇATALMEŞE - Çekmeköy

214.SOKAK - Çekmeköy

ÇATALMEŞE MUHTARLIĞI - Çekmeköy

ALEMDAĞ - Çekmeköy

SARAY CADDESİ - Çekmeköy

TURGUT ÖZAL CADDESİ - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESI - Çekmeköy

65.SOKAK - Çekmeköy

HACI FATMA TALİP KAHRAMAN CAMİİ - Çekmeköy

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU - Çekmeköy

PAPATYA - Çekmeköy

KEVSER CAMİİ - Çekmeköy

KURAN KURSU CADDESİ - Çekmeköy

EKŞİOĞLU MAHALLESİ - Çekmeköy

YENİDOĞAN SAPAĞI - Çekmeköy

TAŞDELEN - Çekmeköy

SULTANÇİFTLİĞİ - Çekmeköy

SİNAN SOKAK - Çekmeköy

GÜNGÖREN - Çekmeköy

SEYMENLER - Çekmeköy

HALİT BİN VELİT CAMİİ - Çekmeköy

SANCAKTEPE KAVŞAĞI - Çekmeköy

ÇAMLIK - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy

NECİP FAZIL METRO - Ümraniye

MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU - Ümraniye

ÇEKMEKÖY SAPAĞI - Ümraniye

DUDULLU - Ümraniye

YUKARI DUDULLU - Ümraniye

MODOKO - Ümraniye

İ.M.E.S. - Ümraniye

İMES BULVARI - Ümraniye

İMES E KAPISI - Ümraniye

DUDULLU OTOGAR - Ümraniye

KEMALPAŞA - Ataşehir

NECİP FAZIL BULVARI - Ataşehir

YENİŞEHİR PAZAR YERİ - Ataşehir

CEMİLE BESLER İLKOKULU - Ataşehir

UYDUKENT - Ataşehir

CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Ataşehir

GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Ataşehir

KAYIŞDAĞI DUDULLU CADDESİ - Ataşehir

İÇERENKÖY METRO-KÜÇÜKBAKKALKÖY MERKEZ CAMİ - Ataşehir

ATAŞEHİR 100.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - Ataşehir

FEVZİPAŞA - Ataşehir

MESKENLER - Ataşehir

KÜÇÜKBAKKALKÖY - Ataşehir

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ - Ataşehir

KARAMAN ÇİFTLİK YOLU - Ataşehir

ATAŞEHİR HAL - Ataşehir

ÇAYIR CADDESİ - Ataşehir

KOZYATAĞI METRO - Ataşehir

YÜZBEŞEVLER - Ataşehir

YENİSAHRA - Ataşehir

HASTANE - Ataşehir

GÖZTEPE KÖPRÜSÜ - Üsküdar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Üsküdar

UZUNÇAYIR METROBÜS - Üsküdar

ACIBADEM METRO - Kadıköy

KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ - Kadıköy

İSFALT - Üsküdar

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ - Üsküdar

HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ - Üsküdar

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Üsküdar

HAMZA YERLİKAYA - Kadıköy

KADIKÖY - Kadıköy



14A saatleri

İş günleri Nişantepe yönünden 05:20 - 22:10 arası seferler düzenlenmektedir. Genellikle 15-20 dakikada bir otobüs bulmak mümkündür. Cumartesi günü 05:20 - 22:00 saatleri arasında seferler gerçekleştirilir. Pazar günleri ise seferler 05:15 - 22:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.