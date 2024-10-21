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14A durakları ve saatleri - 14A Alemdağ - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:16
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için 14A otobüs hattı, ulaşımda önemli bir rol oynamaktadır ve bu nedenle durakları hakkında bilgi edinmek oldukça yaygın bir ihtiyaç haline gelmiştir. Uzun bir güzergâhı kapsayan 14A hattı, pek çok duraktan geçerek farklı semtleri birbirine bağlamaktadır. Bu durum, hattın geçtiği güzergâh hakkında güncel bilgilere erişim ihtiyacını artırmaktadır. 14A Alemdağ - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri.

14A durakları ve saatleri - 14A Alemdağ - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda, otobüsler önemli bir rol oynamaktadır. İşe veya okula gitmek için farklı hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında güncel bilgiye ulaşma ihtiyacı hissetmektedir.

Bu noktada, 14A otobüs hattı öne çıkmaktadır. Uzun bir güzergâhı olan 14A, birçok duraktan geçerek geniş bir alanı kapsamaktadır. İstanbul'un dinamik yapısında, bu hattın sunduğu ulaşım imkânları, günlük hayatın akışında büyük kolaylık sağlamaktadır.

14A durakları

14A durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. NİŞANTEPE - Çekmeköy
    1. NİŞANTEPE CADDESİ - Çekmeköy
    1. NİŞANTEPE İLKOKULU - Çekmeköy
    1. NİŞANTEPE 1 - Çekmeköy
    1. ÇAMLAR - Çekmeköy
    1. ÇATALMEŞE - Çekmeköy
    1. 214.SOKAK - Çekmeköy
    1. ÇATALMEŞE MUHTARLIĞI - Çekmeköy
    1. ALEMDAĞ - Çekmeköy
    1. SARAY CADDESİ - Çekmeköy
    1. TURGUT ÖZAL CADDESİ - Çekmeköy
    1. ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESI - Çekmeköy
    1. 65.SOKAK - Çekmeköy
    1. HACI FATMA TALİP KAHRAMAN CAMİİ - Çekmeköy
    1. MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU - Çekmeköy
    1. PAPATYA - Çekmeköy
    1. KEVSER CAMİİ - Çekmeköy
    1. KURAN KURSU CADDESİ - Çekmeköy
    1. EKŞİOĞLU MAHALLESİ - Çekmeköy
    1. YENİDOĞAN SAPAĞI - Çekmeköy
    1. TAŞDELEN - Çekmeköy
    1. SULTANÇİFTLİĞİ - Çekmeköy
    1. SİNAN SOKAK - Çekmeköy
    1. GÜNGÖREN - Çekmeköy
    1. SEYMENLER - Çekmeköy
    1. HALİT BİN VELİT CAMİİ - Çekmeköy
    1. SANCAKTEPE KAVŞAĞI - Çekmeköy
    1. ÇAMLIK - Çekmeköy
    1. ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy
    1. NECİP FAZIL METRO - Ümraniye
    1. MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU - Ümraniye
    1. ÇEKMEKÖY SAPAĞI - Ümraniye
    1. DUDULLU - Ümraniye
    1. YUKARI DUDULLU - Ümraniye
    1. MODOKO - Ümraniye
    1. İ.M.E.S. - Ümraniye
    1. İMES BULVARI - Ümraniye
    1. İMES E KAPISI - Ümraniye
    1. DUDULLU OTOGAR - Ümraniye
    1. KEMALPAŞA - Ataşehir
    1. NECİP FAZIL BULVARI - Ataşehir
    1. YENİŞEHİR PAZAR YERİ - Ataşehir
    1. CEMİLE BESLER İLKOKULU - Ataşehir
    1. UYDUKENT - Ataşehir
    1. CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Ataşehir
    1. GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Ataşehir
    1. KAYIŞDAĞI DUDULLU CADDESİ - Ataşehir
    1. İÇERENKÖY METRO-KÜÇÜKBAKKALKÖY MERKEZ CAMİ - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR 100.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - Ataşehir
    1. FEVZİPAŞA - Ataşehir
    1. MESKENLER - Ataşehir
    1. KÜÇÜKBAKKALKÖY - Ataşehir
    1. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ - Ataşehir
    1. KARAMAN ÇİFTLİK YOLU - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR HAL - Ataşehir
    1. ÇAYIR CADDESİ - Ataşehir
    1. KOZYATAĞI METRO - Ataşehir
    1. YÜZBEŞEVLER - Ataşehir
    1. YENİSAHRA - Ataşehir
    1. HASTANE - Ataşehir
    1. GÖZTEPE KÖPRÜSÜ - Üsküdar
    1. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Üsküdar
    1. UZUNÇAYIR METROBÜS - Üsküdar
    1. ACIBADEM METRO - Kadıköy
    1. KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ - Kadıköy
    1. İSFALT - Üsküdar
    1. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ - Üsküdar
    1. HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ - Üsküdar
    1. HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Üsküdar
    1. HAMZA YERLİKAYA - Kadıköy
    1. KADIKÖY - Kadıköy

14A saatleri

İş günleri Nişantepe yönünden 05:20 - 22:10 arası seferler düzenlenmektedir. Genellikle 15-20 dakikada bir otobüs bulmak mümkündür. Cumartesi günü 05:20 - 22:00 saatleri arasında seferler gerçekleştirilir. Pazar günleri ise seferler 05:15 - 22:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.

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Kadıköy otobüs
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