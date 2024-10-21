14A durakları ve saatleri - 14A Alemdağ - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda, otobüsler önemli bir rol oynamaktadır. İşe veya okula gitmek için farklı hatları kullanan vatandaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında güncel bilgiye ulaşma ihtiyacı hissetmektedir.
Bu noktada, 14A otobüs hattı öne çıkmaktadır. Uzun bir güzergâhı olan 14A, birçok duraktan geçerek geniş bir alanı kapsamaktadır. İstanbul'un dinamik yapısında, bu hattın sunduğu ulaşım imkânları, günlük hayatın akışında büyük kolaylık sağlamaktadır.
14A durak isimleri aşağıdaki gibidir:
İş günleri Nişantepe yönünden 05:20 - 22:10 arası seferler düzenlenmektedir. Genellikle 15-20 dakikada bir otobüs bulmak mümkündür. Cumartesi günü 05:20 - 22:00 saatleri arasında seferler gerçekleştirilir. Pazar günleri ise seferler 05:15 - 22:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.