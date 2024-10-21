HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 14AK saatleri ve durakları - 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

14AK saatleri ve durakları - 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayanlar için 14AK otobüs hattı, günlük ulaşımda hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle, hattın durakları hakkında bilgi edinme talebi giderek artmaktadır. Geniş bir güzergâhı kapsayan 14AK hattı, pek çok duraktan geçerek kentin farklı semtlerini birbirine bağlamaktadır. Dolayısıyla, bu hattın geçtiği rotaya dair güncel bilgilere ulaşmak, yolcular için kritik bir gereksinim hâline gelmiştir. 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri nelerdir?

14AK saatleri ve durakları - 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir metropol olmasının yanı sıra, yoğun bir nüfusa sahip olduğu için ulaşımda çeşitli zorlukları da beraberinde getirmekredir. Bu kentin karmaşık trafiğinde otobüsler, hem ekonomik hem de pratik bir ulaşım aracı olarak öne çıkar. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan otobüsler, İstanbul'un farklı semtlerini birbirine bağlayarak, vatandaşların iş, okul ve sosyal hayatlarına ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır.

14AK durakları

14AK durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. NİŞANTEPE - Çekmeköy
    1. NİŞANTEPE CADDESİ - Çekmeköy
    1. NİŞANTEPE İLKOKULU - Çekmeköy
    1. NİŞANTEPE 1 - Çekmeköy
    1. ÇAMLAR - Çekmeköy
    1. ÇATALMEŞE - Çekmeköy
    1. 214.SOKAK - Çekmeköy
    1. ÇATALMEŞE MUHTARLIĞI - Çekmeköy
    1. ALEMDAĞ - Çekmeköy
    1. SARAY CADDESİ - Çekmeköy
    1. TURGUT ÖZAL CADDESİ - Çekmeköy
    1. ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESI - Çekmeköy
    1. 65.SOKAK - Çekmeköy
    1. HACI FATMA TALİP KAHRAMAN CAMİİ - Çekmeköy
    1. MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU - Çekmeköy
    1. PAPATYA - Çekmeköy
    1. KEVSER CAMİİ - Çekmeköy
    1. KURAN KURSU CADDESİ - Çekmeköy
    1. EKŞİOĞLU MAHALLESİ - Çekmeköy
    1. YENİDOĞAN SAPAĞI - Çekmeköy
    1. TAŞDELEN - Çekmeköy
    1. SULTANÇİFTLİĞİ - Çekmeköy
    1. SİNAN SOKAK - Çekmeköy
    1. GÜNGÖREN - Çekmeköy
    1. SEYMENLER - Çekmeköy
    1. HALİT BİN VELİT CAMİİ - Çekmeköy
    1. SANCAKTEPE KAVŞAĞI - Çekmeköy
    1. ÇAMLIK - Çekmeköy
    1. ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy
    1. NECİP FAZIL METRO - Ümraniye
    1. MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU - Ümraniye
    1. ÇEKMEKÖY SAPAĞI - Ümraniye
    1. DUDULLU - Ümraniye
    1. YUKARI DUDULLU - Ümraniye
    1. MODOKO - Ümraniye
    1. İ.M.E.S. - Ümraniye
    1. İMES BULVARI - Ümraniye
    1. İMES E KAPISI - Ümraniye
    1. DUDULLU OTOGAR - Ümraniye
    1. KEMALPAŞA - Ataşehir
    1. NECİP FAZIL BULVARI - Ataşehir
    1. YENİŞEHİR PAZAR YERİ - Ataşehir
    1. CEMİLE BESLER İLKOKULU - Ataşehir
    1. UYDUKENT - Ataşehir
    1. CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Ataşehir
    1. GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Ataşehir
    1. KAYIŞDAĞI DUDULLU CADDESİ - Ataşehir
    1. İÇERENKÖY METRO-KÜÇÜKBAKKALKÖY MERKEZ CAMİ - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR 100.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - Ataşehir
    1. FEVZİPAŞA - Ataşehir
    1. MESKENLER - Ataşehir
    1. KÜÇÜKBAKKALKÖY - Ataşehir
    1. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ - Ataşehir
    1. KARAMAN ÇİFTLİK YOLU - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR HAL - Ataşehir
    1. ÇAYIR CADDESİ - Ataşehir
    1. KOZYATAĞI METRO - Ataşehir
    1. YÜZBEŞEVLER - Ataşehir
    1. SAHRAYICEDİT ATATÜRK CADDESİ - Kadıköy
    1. ULAŞTIRICI SOKAK - Kadıköy
    1. SAHRAYICEDİT - Kadıköy
    1. NEVZAT AYASBEYOĞLU ORTAOKULU - Kadıköy
    1. KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Kadıköy
    1. GÖZTEPE - Kadıköy
    1. ÇEMENZAR - Kadıköy
    1. MUSTAFA MAZHAR BEY SOKAK - Kadıköy
    1. GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST. - Kadıköy
    1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ - Kadıköy
    1. KUYUBAŞI - Kadıköy
    1. ZİVERBEY - Kadıköy
    1. KADIKÖY BELEDİYESİ - Kadıköy
    1. SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy
    1. ALTIYOL - Kadıköy
    1. KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy
    1. KADIKÖY - Kadıköy

14AK saatleri

Nişantepe'den Kadıköy'e iş günleri ilk sefer 06:05'te başlar, son sefer 21:00'de sona erer. Kadıköy'den Nişantepe'ye iş günleri İlk sefer 07:45'te başlar, son sefer 22:15'te sona erer. Nişantepe yönünden hafta sonu 14AK sefer saatleri ise şöyledir:

Cumartesi: 08:20 - 16:00
Pazar: 08:20 - 15:40

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy otobüs
En Çok Okunan Haberler
Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Ölümünde ilginç tesadüf: Tam o güne rastladı!

Ölümünde ilginç tesadüf: Tam o güne rastladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.