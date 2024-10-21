14AK saatleri ve durakları - 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir metropol olmasının yanı sıra, yoğun bir nüfusa sahip olduğu için ulaşımda çeşitli zorlukları da beraberinde getirmekredir. Bu kentin karmaşık trafiğinde otobüsler, hem ekonomik hem de pratik bir ulaşım aracı olarak öne çıkar. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan otobüsler, İstanbul'un farklı semtlerini birbirine bağlayarak, vatandaşların iş, okul ve sosyal hayatlarına ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır.

14AK durakları

14AK durak isimleri aşağıdaki gibidir:

NİŞANTEPE - Çekmeköy

NİŞANTEPE CADDESİ - Çekmeköy

NİŞANTEPE İLKOKULU - Çekmeköy

NİŞANTEPE 1 - Çekmeköy

ÇAMLAR - Çekmeköy

ÇATALMEŞE - Çekmeköy

214.SOKAK - Çekmeköy

ÇATALMEŞE MUHTARLIĞI - Çekmeköy

ALEMDAĞ - Çekmeköy

SARAY CADDESİ - Çekmeköy

TURGUT ÖZAL CADDESİ - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESI - Çekmeköy

65.SOKAK - Çekmeköy

HACI FATMA TALİP KAHRAMAN CAMİİ - Çekmeköy

MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU - Çekmeköy

PAPATYA - Çekmeköy

KEVSER CAMİİ - Çekmeköy

KURAN KURSU CADDESİ - Çekmeköy

EKŞİOĞLU MAHALLESİ - Çekmeköy

YENİDOĞAN SAPAĞI - Çekmeköy

TAŞDELEN - Çekmeköy

SULTANÇİFTLİĞİ - Çekmeköy

SİNAN SOKAK - Çekmeköy

GÜNGÖREN - Çekmeköy

SEYMENLER - Çekmeköy

HALİT BİN VELİT CAMİİ - Çekmeköy

SANCAKTEPE KAVŞAĞI - Çekmeköy

ÇAMLIK - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy

NECİP FAZIL METRO - Ümraniye

MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU - Ümraniye

ÇEKMEKÖY SAPAĞI - Ümraniye

DUDULLU - Ümraniye

YUKARI DUDULLU - Ümraniye

MODOKO - Ümraniye

İ.M.E.S. - Ümraniye

İMES BULVARI - Ümraniye

İMES E KAPISI - Ümraniye

DUDULLU OTOGAR - Ümraniye

KEMALPAŞA - Ataşehir

NECİP FAZIL BULVARI - Ataşehir

YENİŞEHİR PAZAR YERİ - Ataşehir

CEMİLE BESLER İLKOKULU - Ataşehir

UYDUKENT - Ataşehir

CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Ataşehir

GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Ataşehir

KAYIŞDAĞI DUDULLU CADDESİ - Ataşehir

İÇERENKÖY METRO-KÜÇÜKBAKKALKÖY MERKEZ CAMİ - Ataşehir

ATAŞEHİR 100.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ - Ataşehir

FEVZİPAŞA - Ataşehir

MESKENLER - Ataşehir

KÜÇÜKBAKKALKÖY - Ataşehir

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ - Ataşehir

KARAMAN ÇİFTLİK YOLU - Ataşehir

ATAŞEHİR HAL - Ataşehir

ÇAYIR CADDESİ - Ataşehir

KOZYATAĞI METRO - Ataşehir

YÜZBEŞEVLER - Ataşehir

SAHRAYICEDİT ATATÜRK CADDESİ - Kadıköy

ULAŞTIRICI SOKAK - Kadıköy

SAHRAYICEDİT - Kadıköy

NEVZAT AYASBEYOĞLU ORTAOKULU - Kadıköy

KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Kadıköy

GÖZTEPE - Kadıköy

ÇEMENZAR - Kadıköy

MUSTAFA MAZHAR BEY SOKAK - Kadıköy

GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST. - Kadıköy

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ - Kadıköy

KUYUBAŞI - Kadıköy

ZİVERBEY - Kadıköy

KADIKÖY BELEDİYESİ - Kadıköy

SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy

ALTIYOL - Kadıköy

KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy

KADIKÖY - Kadıköy



14AK saatleri

Nişantepe'den Kadıköy'e iş günleri ilk sefer 06:05'te başlar, son sefer 21:00'de sona erer. Kadıköy'den Nişantepe'ye iş günleri İlk sefer 07:45'te başlar, son sefer 22:15'te sona erer. Nişantepe yönünden hafta sonu 14AK sefer saatleri ise şöyledir:

Cumartesi: 08:20 - 16:00

Pazar: 08:20 - 15:40