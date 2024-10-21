14AK saatleri ve durakları - 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy hattı durakları, durak isimleri ve saatleri

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir metropol olmasının yanı sıra, yoğun bir nüfusa sahip olduğu için ulaşımda çeşitli zorlukları da beraberinde getirmekredir. Bu kentin karmaşık trafiğinde otobüsler, hem ekonomik hem de pratik bir ulaşım aracı olarak öne çıkar. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan otobüsler, İstanbul'un farklı semtlerini birbirine bağlayarak, vatandaşların iş, okul ve sosyal hayatlarına ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır.
14AK durak isimleri aşağıdaki gibidir:
Nişantepe'den Kadıköy'e iş günleri ilk sefer 06:05'te başlar, son sefer 21:00'de sona erer. Kadıköy'den Nişantepe'ye iş günleri İlk sefer 07:45'te başlar, son sefer 22:15'te sona erer. Nişantepe yönünden hafta sonu 14AK sefer saatleri ise şöyledir:
Cumartesi: 08:20 - 16:00
Pazar: 08:20 - 15:40