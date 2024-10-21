14BK durakları ve saatleri - 14BK Çekmeköy/Parseller Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Toplu taşıma araçlarının güzergâh ve saat bilgilerine erişim, hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda aksaklıkları önlemenin en etkili yollarından biridir. Sefer saatlerini bilmek, yolcuların otobüs duraklarında gereksiz vakit kaybetmesini engeller ve böylece daha az stresli ve zamanında bir ulaşım deneyimi sunar. Günümüzde, teknolojik gelişmeler sayesinde otobüs durakları ve sefer saatlerine mobil uygulamalar ve internet üzerinden kolayca ulaşılabilmesi, bu süreci daha da pratik ve erişilebilir hâle getirir.

14BK durakları

14BK durak isimleri aşağıdaki gibidir:

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ - Çekmeköy

GÜLBABA SOKAK - Çekmeköy

HUZUR MAHALLESİ - Çekmeköy

ŞİLE YOLU - Çekmeköy

YURTSEVER CADDESİ - Ümraniye

PARSELLER MAHALLESİ - Ümraniye

NURETTİN TOPÇU İLKOKULU - Ümraniye

TAŞKÖPRÜ - Ümraniye

SELDA SOKAK - Ümraniye

YEŞİLDERE - Ümraniye

MENEKŞE CADDESİ - Ümraniye

UĞUR MUMCU SOKAK - Ümraniye

ÇAYIRÖNÜ CADDESİ - Ümraniye

ÇAYIRÖNÜ IMAM HATIP ORTAOKULU - Ümraniye

ŞUBAT SOKAK - Ümraniye

GÜR SOKAK - Ümraniye

ACISU CADDESİ - Ümraniye

TATLISU ÖĞRENCİ YURDU - Ümraniye

KUDRET SOKAK - Ümraniye

DİLEK SOKAK - Ümraniye

ŞERİFALİ MUHTARLIĞI - Ümraniye

VURAL SİTESİ - Ümraniye

OSMANGAZİ CADDESİ - Ümraniye

TATLISU MAHALLESİ - Ümraniye

TATLISU MUHTARLIĞI - Ümraniye

GÖKSU CADDESİ - Ümraniye

ŞEYMA SOKAK - Ümraniye

ELALMIŞ CADDESİ - Ümraniye

BOTANİK BAHÇE - Ümraniye

FİNANS MERKEZİ - Ümraniye

ENGELLİLER EĞİTİM MERKEZİ - Ümraniye

ÇAKMAK POLİS AMİRLİĞİ - Ümraniye

ÜMRANİYE CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Ümraniye

3107.SOKAK - Ataşehir

ATAŞEHİR YOLU - Ataşehir

3004.CADDE - Ataşehir

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MUSTAFA KEMAL ATAEVİ - Ataşehir

AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ - Ataşehir

ŞEHİT CAHAR DUDAYEV CADDESİ - Ataşehir

MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ - Ataşehir

ÖRNEK MAHALLESİ - Ataşehir

NEYZEN SALİM BEY SOKAK - Ataşehir

LİBADİYE CADDESİ - Üsküdar

BOĞAZİÇİ SİTESİ - Üsküdar

LİBADİYE CADDESİ - Üsküdar

GÖZTEPE METRO - Üsküdar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Üsküdar

UZUNÇAYIR METROBÜS - Üsküdar

ACIBADEM METRO - Kadıköy

KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ - Kadıköy

İSFALT - Üsküdar

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ - Üsküdar

HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ - Üsküdar

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Üsküdar

KADIKÖY - Kadıköy



14BK saatleri

14BK otobüs hattı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı saat aralıklarında çalışmaktadır. Hafta içi, Çekmeköy Belediyesi yönünden 05:35 ve 22:30 arası seferler düzenlenirken, yolcuların iş saatlerine yetişebilmesi hedeflenir. Hafta sonu ve tatil günlerinde ise sefer sıklığı hafta içi kadar yoğun olmasa da, sabah ve akşam saatlerinde belirli bir yoğunluk devam eder.

Aynı yönden cumartesi günleri 05:35’ten itibaren başlayan seferler, akşam saat 22:30’a kadar devam eder. Pazar günleri ise yine aynı yönden seferler 06:00 - 22:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.