14BK durakları ve saatleri - 14BK Çekmeköy/Parseller Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Toplu taşıma araçlarının güzergâh ve saat bilgilerine erişim, hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda aksaklıkları önlemenin en etkili yollarından biridir. Sefer saatlerini bilmek, yolcuların otobüs duraklarında gereksiz vakit kaybetmesini engeller ve böylece daha az stresli ve zamanında bir ulaşım deneyimi sunar. Günümüzde, teknolojik gelişmeler sayesinde otobüs durakları ve sefer saatlerine mobil uygulamalar ve internet üzerinden kolayca ulaşılabilmesi, bu süreci daha da pratik ve erişilebilir hâle getirir.
14BK durak isimleri aşağıdaki gibidir:
14BK otobüs hattı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı saat aralıklarında çalışmaktadır. Hafta içi, Çekmeköy Belediyesi yönünden 05:35 ve 22:30 arası seferler düzenlenirken, yolcuların iş saatlerine yetişebilmesi hedeflenir. Hafta sonu ve tatil günlerinde ise sefer sıklığı hafta içi kadar yoğun olmasa da, sabah ve akşam saatlerinde belirli bir yoğunluk devam eder.
Aynı yönden cumartesi günleri 05:35’ten itibaren başlayan seferler, akşam saat 22:30’a kadar devam eder. Pazar günleri ise yine aynı yönden seferler 06:00 - 22:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.