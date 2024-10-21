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14BK durakları ve saatleri - 14BK Çekmeköy/Parseller Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:18
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Otobüs duraklarını ve sefer saatlerini öğrenmek, hem bireysel yolcular hem de toplum için büyük bir öneme sahiptir. Günlük hayatta ulaşımın planlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi, zaman yönetimi açısından hayati bir rol oynar. Özellikle büyükşehirlerde, toplu taşıma araçları, insanların işlerine, okullarına ve diğer sosyal aktivitelere zamanında yetişmesini sağlar. Peki, 14BK Çekmeköy/Parseller Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

14BK durakları ve saatleri - 14BK Çekmeköy/Parseller Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Toplu taşıma araçlarının güzergâh ve saat bilgilerine erişim, hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda aksaklıkları önlemenin en etkili yollarından biridir. Sefer saatlerini bilmek, yolcuların otobüs duraklarında gereksiz vakit kaybetmesini engeller ve böylece daha az stresli ve zamanında bir ulaşım deneyimi sunar. Günümüzde, teknolojik gelişmeler sayesinde otobüs durakları ve sefer saatlerine mobil uygulamalar ve internet üzerinden kolayca ulaşılabilmesi, bu süreci daha da pratik ve erişilebilir hâle getirir.

14BK durakları

14BK durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ - Çekmeköy
    1. GÜLBABA SOKAK - Çekmeköy
    1. HUZUR MAHALLESİ - Çekmeköy
    1. ŞİLE YOLU - Çekmeköy
    1. YURTSEVER CADDESİ - Ümraniye
    1. PARSELLER MAHALLESİ - Ümraniye
    1. NURETTİN TOPÇU İLKOKULU - Ümraniye
    1. TAŞKÖPRÜ - Ümraniye
    1. SELDA SOKAK - Ümraniye
    1. YEŞİLDERE - Ümraniye
    1. MENEKŞE CADDESİ - Ümraniye
    1. UĞUR MUMCU SOKAK - Ümraniye
    1. ÇAYIRÖNÜ CADDESİ - Ümraniye
    1. ÇAYIRÖNÜ IMAM HATIP ORTAOKULU - Ümraniye
    1. ŞUBAT SOKAK - Ümraniye
    1. GÜR SOKAK - Ümraniye
    1. ACISU CADDESİ - Ümraniye
    1. TATLISU ÖĞRENCİ YURDU - Ümraniye
    1. KUDRET SOKAK - Ümraniye
    1. DİLEK SOKAK - Ümraniye
    1. ŞERİFALİ MUHTARLIĞI - Ümraniye
    1. VURAL SİTESİ - Ümraniye
    1. OSMANGAZİ CADDESİ - Ümraniye
    1. TATLISU MAHALLESİ - Ümraniye
    1. TATLISU MUHTARLIĞI - Ümraniye
    1. GÖKSU CADDESİ - Ümraniye
    1. ŞEYMA SOKAK - Ümraniye
    1. ELALMIŞ CADDESİ - Ümraniye
    1. BOTANİK BAHÇE - Ümraniye
    1. FİNANS MERKEZİ - Ümraniye
    1. ENGELLİLER EĞİTİM MERKEZİ - Ümraniye
    1. ÇAKMAK POLİS AMİRLİĞİ - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Ümraniye
    1. 3107.SOKAK - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR YOLU - Ataşehir
    1. 3004.CADDE - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR BELEDİYESİ MUSTAFA KEMAL ATAEVİ - Ataşehir
    1. AŞIK VEYSEL ANADOLU LİSESİ - Ataşehir
    1. ŞEHİT CAHAR DUDAYEV CADDESİ - Ataşehir
    1. MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ - Ataşehir
    1. ÖRNEK MAHALLESİ - Ataşehir
    1. NEYZEN SALİM BEY SOKAK - Ataşehir
    1. LİBADİYE CADDESİ - Üsküdar
    1. BOĞAZİÇİ SİTESİ - Üsküdar
    1. LİBADİYE CADDESİ - Üsküdar
    1. GÖZTEPE METRO - Üsküdar
    1. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Üsküdar
    1. UZUNÇAYIR METROBÜS - Üsküdar
    1. ACIBADEM METRO - Kadıköy
    1. KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ - Kadıköy
    1. İSFALT - Üsküdar
    1. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ - Üsküdar
    1. HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ - Üsküdar
    1. HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Üsküdar
    1. KADIKÖY - Kadıköy

14BK saatleri

14BK otobüs hattı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı saat aralıklarında çalışmaktadır. Hafta içi, Çekmeköy Belediyesi yönünden 05:35 ve 22:30 arası seferler düzenlenirken, yolcuların iş saatlerine yetişebilmesi hedeflenir. Hafta sonu ve tatil günlerinde ise sefer sıklığı hafta içi kadar yoğun olmasa da, sabah ve akşam saatlerinde belirli bir yoğunluk devam eder.

Aynı yönden cumartesi günleri 05:35’ten itibaren başlayan seferler, akşam saat 22:30’a kadar devam eder. Pazar günleri ise yine aynı yönden seferler 06:00 - 22:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy Kadıköy otobüs
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