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14ŞB durakları ve saatleri - 14ŞB Şahinbey - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:19
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İstanbul’da yaşayanlar için 14ŞB otobüs hattı, günlük ulaşımın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu hat, uzun ve kapsamlı güzergahı sayesinde çok sayıda semtten geçerek, farklı bölgeleri birbirine bağlar. Özellikle Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy gibi yoğun ve merkezi ilçeleri kapsayan güzergahı ile iş, eğitim ve sosyal amaçlı seyahat edenler için büyük kolaylık sağlar. Peki, 14ŞB Şahinbey - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

14ŞB durakları ve saatleri - 14ŞB Şahinbey - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Vatandaşlar, 14ŞB otobüs hattını kullanırken İstanbul’un farklı bölgelerine hızlı ve pratik bir ulaşım sağlarlar. Aynı zamanda, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma sistemleriyle entegrasyonu sayesinde bu hat, yolcuların farklı ulaşım araçlarına kolayca geçiş yapmalarına olanak tanır. Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğun bir şekilde tercih edilen bu hattın durak ve güzergah bilgilerine erişmek, İstanbul’un karmaşık ulaşım ağında rahat bir seyahat deneyimi yaşamak için kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Güncel durak ve sefer bilgilerini İETT’nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamalardan takip etmek mümkündür.

14ŞB saatleri

14ŞB durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. ŞEHİT ŞAHİNBEY - Çekmeköy
    1. GÜVEN SİTESİ - Çekmeköy
    1. ÖĞRETMENLER SİTESİ - Çekmeköy
    1. ŞAHİNBEY ATATÜRK CADDESİ - Çekmeköy
    1. ULUBATLI HASAN CADDESİ - Çekmeköy
    1. HAMİDİYE - Çekmeköy
    1. ÇEKMEKÖY SPOR SALONU - Çekmeköy
    1. SENEM SOKAK - Çekmeköy
    1. ARKADAŞ SOKAK - CEMEVİ - Çekmeköy
    1. BAYRAKTAR SOKAK - Çekmeköy
    1. REFAH CAMİİ - Çekmeköy
    1. ÖZDİL SOKAK - Çekmeköy
    1. SİTELER - Çekmeköy
    1. MİMAR SİNAN CADDESİ - Çekmeköy
    1. ÇAVUŞBAŞI CADDESİ - Çekmeköy
    1. ACAR SOKAK - Ümraniye
    1. ULUS CADDESİ - Ümraniye
    1. ÇEKMEKÖY YOLU - Ümraniye
    1. HAMZA YERLİKAYA BULVARI - Ümraniye
    1. DUDULLU - Ümraniye
    1. YUKARI DUDULLU - Ümraniye
    1. MODOKO - Ümraniye
    1. İ.M.E.S. - Ümraniye
    1. İMES BULVARI - Ümraniye
    1. İMES E KAPISI - Ümraniye
    1. DUDULLU OTOGAR - Ümraniye
    1. KEMALPAŞA - Ataşehir
    1. YUNUS EMRE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ - Ataşehir
    1. YENİŞEHİR MUHTARLIĞI - Ataşehir
    1. PINAR SİTESİ - Ataşehir
    1. ADIGÜZEL ORTAOKULU - Ataşehir
    1. SİNPAŞ KORU KONUTLARI - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR SİTELER - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR PLAZALAR - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR BULVARI - Ataşehir
    1. MUSTAFA KANAT CAMİİ - Ataşehir
    1. SİTELER GİRİŞİ - Ataşehir
    1. VEDAT GÜNYOL CADDESİ - LÖSEV - Ataşehir
    1. ZÜBEYDE HANIM ÖĞRETMENEVİ - Ataşehir
    1. ATAŞEHİR HAL - Ataşehir
    1. ÇAYIR CADDESİ - Ataşehir
    1. KOZYATAĞI METRO - Ataşehir
    1. YÜZBEŞEVLER - Ataşehir
    1. YENİSAHRA - Ataşehir
    1. HASTANE - Ataşehir
    1. GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1 - Kadıköy
    1. ANAKENT KOLEJİ - Kadıköy
    1. GÖZCÜBABA - Kadıköy
    1. GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - Kadıköy
    1. MUSTAFA MAZHAR BEY SOKAK - Kadıköy
    1. GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST. - Kadıköy
    1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ - Kadıköy
    1. KUYUBAŞI - Kadıköy
    1. ZİVERBEY - Kadıköy
    1. KADIKÖY BELEDİYESİ - Kadıköy
    1. SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy
    1. ALTIYOL - Kadıköy
    1. KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy
    1. RIHTIM - Kadıköy
    1. KADIKÖY - Kadıköy

14ŞB saatleri

14ŞB hattı, hafta içi sabahın erken saatlerinde seferlerine başlar ve genellikle Şahinbey yönünden 05:30’dan itibaren hizmet verir ve seferler 21:20'de sona erer. Aynı yönden cumartesi ve pazar günleri 05:40'ta başlayan seferler, akşam saat 21:20’ye kadar devam eder.

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Şahinbey otobüs
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