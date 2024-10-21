14ŞB durakları ve saatleri - 14ŞB Şahinbey - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Vatandaşlar, 14ŞB otobüs hattını kullanırken İstanbul’un farklı bölgelerine hızlı ve pratik bir ulaşım sağlarlar. Aynı zamanda, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma sistemleriyle entegrasyonu sayesinde bu hat, yolcuların farklı ulaşım araçlarına kolayca geçiş yapmalarına olanak tanır. Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğun bir şekilde tercih edilen bu hattın durak ve güzergah bilgilerine erişmek, İstanbul’un karmaşık ulaşım ağında rahat bir seyahat deneyimi yaşamak için kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Güncel durak ve sefer bilgilerini İETT’nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamalardan takip etmek mümkündür.
14ŞB durak isimleri aşağıdaki gibidir:
14ŞB hattı, hafta içi sabahın erken saatlerinde seferlerine başlar ve genellikle Şahinbey yönünden 05:30’dan itibaren hizmet verir ve seferler 21:20'de sona erer. Aynı yönden cumartesi ve pazar günleri 05:40'ta başlayan seferler, akşam saat 21:20’ye kadar devam eder.