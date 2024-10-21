14ŞB durakları ve saatleri - 14ŞB Şahinbey - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Vatandaşlar, 14ŞB otobüs hattını kullanırken İstanbul’un farklı bölgelerine hızlı ve pratik bir ulaşım sağlarlar. Aynı zamanda, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma sistemleriyle entegrasyonu sayesinde bu hat, yolcuların farklı ulaşım araçlarına kolayca geçiş yapmalarına olanak tanır. Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğun bir şekilde tercih edilen bu hattın durak ve güzergah bilgilerine erişmek, İstanbul’un karmaşık ulaşım ağında rahat bir seyahat deneyimi yaşamak için kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Güncel durak ve sefer bilgilerini İETT’nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamalardan takip etmek mümkündür.

14ŞB saatleri

14ŞB durak isimleri aşağıdaki gibidir:

ŞEHİT ŞAHİNBEY - Çekmeköy

GÜVEN SİTESİ - Çekmeköy

ÖĞRETMENLER SİTESİ - Çekmeköy

ŞAHİNBEY ATATÜRK CADDESİ - Çekmeköy

ULUBATLI HASAN CADDESİ - Çekmeköy

HAMİDİYE - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY SPOR SALONU - Çekmeköy

SENEM SOKAK - Çekmeköy

ARKADAŞ SOKAK - CEMEVİ - Çekmeköy

BAYRAKTAR SOKAK - Çekmeköy

REFAH CAMİİ - Çekmeköy

ÖZDİL SOKAK - Çekmeköy

SİTELER - Çekmeköy

MİMAR SİNAN CADDESİ - Çekmeköy

ÇAVUŞBAŞI CADDESİ - Çekmeköy

ACAR SOKAK - Ümraniye

ULUS CADDESİ - Ümraniye

ÇEKMEKÖY YOLU - Ümraniye

HAMZA YERLİKAYA BULVARI - Ümraniye

DUDULLU - Ümraniye

YUKARI DUDULLU - Ümraniye

MODOKO - Ümraniye

İ.M.E.S. - Ümraniye

İMES BULVARI - Ümraniye

İMES E KAPISI - Ümraniye

DUDULLU OTOGAR - Ümraniye

KEMALPAŞA - Ataşehir

YUNUS EMRE ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ - Ataşehir

YENİŞEHİR MUHTARLIĞI - Ataşehir

PINAR SİTESİ - Ataşehir

ADIGÜZEL ORTAOKULU - Ataşehir

SİNPAŞ KORU KONUTLARI - Ataşehir

ATAŞEHİR SİTELER - Ataşehir

ATAŞEHİR - Ataşehir

ATAŞEHİR PLAZALAR - Ataşehir

ATAŞEHİR ATATÜRK MAHALLESİ - Ataşehir

ATAŞEHİR BULVARI - Ataşehir

MUSTAFA KANAT CAMİİ - Ataşehir

SİTELER GİRİŞİ - Ataşehir

VEDAT GÜNYOL CADDESİ - LÖSEV - Ataşehir

ZÜBEYDE HANIM ÖĞRETMENEVİ - Ataşehir

ATAŞEHİR HAL - Ataşehir

ÇAYIR CADDESİ - Ataşehir

KOZYATAĞI METRO - Ataşehir

YÜZBEŞEVLER - Ataşehir

YENİSAHRA - Ataşehir

HASTANE - Ataşehir

GÖZTEPE KÖPRÜSÜ 1 - Kadıköy

ANAKENT KOLEJİ - Kadıköy

GÖZCÜBABA - Kadıköy

GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - Kadıköy

MUSTAFA MAZHAR BEY SOKAK - Kadıköy

GÖZTEPE PROF. DR SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HAST. - Kadıköy

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ - Kadıköy

KUYUBAŞI - Kadıköy

ZİVERBEY - Kadıköy

KADIKÖY BELEDİYESİ - Kadıköy

SÖĞÜTLÜÇEŞME - Kadıköy

ALTIYOL - Kadıköy

KADIKÖY ÇARŞI - Kadıköy

RIHTIM - Kadıköy

KADIKÖY - Kadıköy



14ŞB saatleri

14ŞB hattı, hafta içi sabahın erken saatlerinde seferlerine başlar ve genellikle Şahinbey yönünden 05:30’dan itibaren hizmet verir ve seferler 21:20'de sona erer. Aynı yönden cumartesi ve pazar günleri 05:40'ta başlayan seferler, akşam saat 21:20’ye kadar devam eder.