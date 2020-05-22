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15-20 yaş grubu gençlere ikinci kez sokağa çıkma izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bugün ikinci kez dışarı çıktı. Kadıköy'e akın eden gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde dolaştı.

Koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kalan 15-20 yaş grubu gençler, bir hafta aranın ardından bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yeniden dışarı çıktı. Kadıköy'e akın eden gençler, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Kimileri arkadaşlarıyla hasret giderdi, kimileri yürüyüş yaptı. Bazıları ise zamanlarını basketbol oynayarak geçirdi.

Dışarı çıkan bir genç, "Açıkçası ben nasıl giyineceğini unuttum biraz. Dışarı çıkarken ne giyilir ne giyilmez diye. Bir de hava koşulları, en son çıktığımızda marttı. Şimdi mayısa geldik. Baya farklılıklar da var. Evde bol bol okulla ilgilendik. Bol bol dinlendik, ders çalıştık. Yeni bir dil öğrenmeye çalışıyoruz. Biraz daha dolaşıp eve gideceğiz daha sonra. Kalabalık olmadan gidelim biz evimize." dedi.

Kaynak: DHA

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