15-21 Ekim haftalık burç yorumları

Sevgili Koçlar, 15-21 Ekim haftasında eş, sevgili veya başka kişilerden arzu ettiğimiz ne varsa görmek, yaşamak isteriz. Planlarımızı böyle yaparız. Ancak bir yandan da endişe duyarız. Acaba sorusu aklımızın içinde gezinir durur. Sadece bununla kalmaz. Geçmişte yaşanan ve bizi yanıltan mevzuları düşündükçe daha bir hırslanırız. Burada önemli olan aslında güven duygusudur. İnsan belki de tanıdığını sandığı insanların göründükleri gibi olmadıklarını sezebilir. Venüs geri hareketini de göz önüne alınca böyle bir şüphe insanı koruyucudur. Ancak ne fazla hayal kurmalı ne de gereğinden fazla şüpheye düşülmemelidir. Görünen köy zaten kılavuz gerektirmeyecektir. Gözlemleyin, her şeye gerçekçi bir gözle bakın. Fazla ihtiraslı olmayın. Çıkarlarınızı korumayı da ihmal etmeyin.

Sevgili Başaklar, 15-21 Ekim haftasındaki girişimler, zamanla yerli yerine oturacaktır. Size söylenenleri çok iyi not alınız. Özellikle yeni bir iş veya gelişmeyle karşılaşırsanız mutlaka derinlikli analiz ediniz. Çünkü Venüsün geri hareketi arka planda etkisini sürdürüyor. Evet bir şeyler duyuyoruz, şahit oluyoruz ama işin aslı astarını iyice öğrenmek lazım. Hatta öğrensek bile, bu değişebilir. İlişkilerde her iki tarafın da güven olgusunu mutlaka önemsemesi gerekir. Tutkular yoğun, arzular bir o kadar yüksek fakat bu bizi yanıltmasın. Şüpheye de düşürmesin. Sadece tedbirli ve gerçekçi şekilde etrafımızı gözlemleyelim. Riskli işlerden uzak duralım.

TERAZİ

Sevgili Teraziler, 15-21 Ekim haftasında parasal konularda dikkatli olmak gerekiyor. Tedbirsiz olamayız. Birikim önemli. Gelen varsa tutun ve eğer bir adım atacaksanız derinlikli düşünün derim. Zihnimiz odaklandığında biliniz ki, birçok meselenin iç yüzünü öğrenebilir, maddi-manevi açıdan bize ne gibi geri dönüşü olur tespit edebiliriz. Neden, tedbirli olalım diyorum. Çünkü geri planda Venüs geri hareketi bir hayli etkili. Bu nedenle parasal ilişkilerde endişelendiğimiz kadar, hırsımız da çok yüksek. Kazanmak arzusu yanlış ilişkilere, kararlara bizi itebilir. Bundan sakınmak lazım. En azından önünüzü görmediğiniz yollara sapmamalı, riskli işlerden kaçınmalıyız.

AKREP

Sevgili Akrepler, 15-21 Ekim haftası her burcu farklı alanlarda sorgulamaya yöneltiyor. Aşkta, ailemizle ilişkimizde ve çevremizle irtibatımızda biraz şüphe, biraz endişe ve bolca takıntı olabilir. Venüs, burcunuzda gerilerken bunları doğal sayıyoruz. Ancak, kendimizi dizginlemeyi de bileceğiz. Her istediğimizi başkasına yaptıramayız, her söylediğimizin mutlak kabulünü bekleyemeyiz. Gerektiğinde esnek düşünmeliyiz. İlişkide geçmiş kendini hatırlatırken, insan ister istemez yanılmamak için hakimiyeti elde tutmak istiyor. Belki de kaybetmekten korktuğumuz bir şeyler var. Kim bilir belki de bir şeylerin intikamını alma arzusu. Bunlar hoş duygular değil ama bu hafta Akrepler bir hayli inatçı ve bir o kadar tutkulular. Kimseyi pek takmıyorlar. Birileri ne derse dersin bildiklerini okumaktan yanalar.