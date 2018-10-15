15-21 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar, 15-21 Ekim haftasında eş, sevgili veya başka kişilerden arzu ettiğimiz ne varsa görmek, yaşamak isteriz. Planlarımızı böyle yaparız. Ancak bir yandan da endişe duyarız. Acaba sorusu aklımızın içinde gezinir durur. Sadece bununla kalmaz. Geçmişte yaşanan ve bizi yanıltan mevzuları düşündükçe daha bir hırslanırız. Burada önemli olan aslında güven duygusudur. İnsan belki de tanıdığını sandığı insanların göründükleri gibi olmadıklarını sezebilir. Venüs geri hareketini de göz önüne alınca böyle bir şüphe insanı koruyucudur. Ancak ne fazla hayal kurmalı ne de gereğinden fazla şüpheye düşülmemelidir. Görünen köy zaten kılavuz gerektirmeyecektir. Gözlemleyin, her şeye gerçekçi bir gözle bakın. Fazla ihtiraslı olmayın. Çıkarlarınızı korumayı da ihmal etmeyin. BOĞA Sevgili Boğalar, 15-21 Ekim haftası özel veya genel anlamıyla ilişkilerde gizlenen tutkular, başarma arzusu, keşfetme dürtüsü bir hayli yoğundur. İnsan ister istemez kiminle beraber olduğunu, kimlerle iş yaptığını, nasıl bir dünyada yaşadığını sorgular. Aynı şekilde başkaları da buna meyillidir. Venüsün geri hareketini göz önüne alırsak, ilişkimizde hem tutkular yoğun hem şüpheler baskın. Geçmiş tecrübeler bize kılavuz olabilir. Ancak yaşın yanında kuruyu da yakmayalım. İlişkimizi, iş hayatımızı, ideallerimizi gerçekçi bir şekilde ele alalım. Bu bizi hem şüphemizden arındırır hem de duruma bilinçli bakmayı sağlar. İş ortaklığı veya kiminle el sıkışıyorsak bu kişinin ne kadar güvenilir olduğunu anlamadan karar vermeyelim. Böylece yanılmamış oluruz.

İKİZLER Sevgili İkizler, 15-21 Ekim haftası, başkalarının bizden beklentisini, sürekli keseri kendilerine yontmalarını işaret eder. Sanki hepsi, el birliği yapmış, ne koparırız, ne yaptırırız derdindedir. İyi niyetimizden veya mecburiyetten biz de gerekeni esirgemeyiz. Ancak kişiye, ortama ve zamana göre hareket etmenizde yarar var. Bazen olmadık insanlara büyük payeler veririz bazen de asıl vermemiz gereken kişiyi es geçeriz. Bunu yapmayalım. Venüs geri hareketi arka planda gayet etkili. Bu da iş hayatımızda, günlük yaşantıda, finansal konularda gözümüz açmamız gerektiğini söylüyor. Geçmiş tecrübeler göz önüne alarak, duruma bakmalıyız. Biz de aynı şekilde, başkalarını kendi çıkarlarımız için tabii ki kullanmamalıyız. Burada önemli olan, güven olgusudur. Sağlığımıza dikkat edeceğiz ve bedenimize, kendimize özen göstereceğiz. YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 15-21 Ekim haftası ilişkilerde özellikle sahiplenicilik olgusu bir hayli etkilidir. Sevgilimizi, eşimizi, çocuklarımızı veya karşımıza çıkabilecek kişileri etkilemeye çalışırız. Bizi beğenmelerini, başarılı bulmalarını, onaylamalarını bekleriz. Bazen bu istek öylesine yoğundur ki, geçmişte yaşanmış ancak istemediğimiz şekilde sona ermiş bir kişiyi hatırlarız. Harcanan zamana acırız. Hırslanırız. Kimi olaylarda fazlasıyla takıntılı davranabiliriz. Ne demek istiyor, ne söyledi, ne yapıyor diye şüpheye düşeriz. Bu haftaki görünümler Venüsün geri hareketini de göz önüne alınca, ilişkilerde dikkatli olmalı, gözlemde kalmalı, tam emin olmadan karar verilmemelidir. Ne yaşamıştık, ne yaşıyoruz bütün bunlara gerçekçi bakmalıyız.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 15-21 Ekim haftası ailemiz-ilişkimiz-sağlığımız-finansal konularda şüpheci düşünmeye neden olur. Venüsün geri hareketini de hesaba katınca ister istemez, armudun sapı, üzümün çöpü derdindeyiz. Zihnimizi bu türden olumsuza odaklamak yerine, meseleleri kendi içimizde tekrar derinlemesine ele alsak belki de önceden farkına varmadığımız gerçeklere ulaşırız. Bunlar hayrımıza da olabilir. Maddi-manevi anlamda ailenin hayatımızdaki yerini, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu düşünerek, olan bitenleri gözden geçireceğiz. Ancak şunu biliniz ki, şu günlerde yaşanan gelişmeler daha sonra netlik kazanacak. Onun için bu hafta önemli kararlar vermeyiniz. BAŞAK Sevgili Başaklar, 15-21 Ekim haftasındaki girişimler, zamanla yerli yerine oturacaktır. Size söylenenleri çok iyi not alınız. Özellikle yeni bir iş veya gelişmeyle karşılaşırsanız mutlaka derinlikli analiz ediniz. Çünkü Venüsün geri hareketi arka planda etkisini sürdürüyor. Evet bir şeyler duyuyoruz, şahit oluyoruz ama işin aslı astarını iyice öğrenmek lazım. Hatta öğrensek bile, bu değişebilir. İlişkilerde her iki tarafın da güven olgusunu mutlaka önemsemesi gerekir. Tutkular yoğun, arzular bir o kadar yüksek fakat bu bizi yanıltmasın. Şüpheye de düşürmesin. Sadece tedbirli ve gerçekçi şekilde etrafımızı gözlemleyelim. Riskli işlerden uzak duralım.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 15-21 Ekim haftasında parasal konularda dikkatli olmak gerekiyor. Tedbirsiz olamayız. Birikim önemli. Gelen varsa tutun ve eğer bir adım atacaksanız derinlikli düşünün derim. Zihnimiz odaklandığında biliniz ki, birçok meselenin iç yüzünü öğrenebilir, maddi-manevi açıdan bize ne gibi geri dönüşü olur tespit edebiliriz. Neden, tedbirli olalım diyorum. Çünkü geri planda Venüs geri hareketi bir hayli etkili. Bu nedenle parasal ilişkilerde endişelendiğimiz kadar, hırsımız da çok yüksek. Kazanmak arzusu yanlış ilişkilere, kararlara bizi itebilir. Bundan sakınmak lazım. En azından önünüzü görmediğiniz yollara sapmamalı, riskli işlerden kaçınmalıyız. AKREP Sevgili Akrepler, 15-21 Ekim haftası her burcu farklı alanlarda sorgulamaya yöneltiyor. Aşkta, ailemizle ilişkimizde ve çevremizle irtibatımızda biraz şüphe, biraz endişe ve bolca takıntı olabilir. Venüs, burcunuzda gerilerken bunları doğal sayıyoruz. Ancak, kendimizi dizginlemeyi de bileceğiz. Her istediğimizi başkasına yaptıramayız, her söylediğimizin mutlak kabulünü bekleyemeyiz. Gerektiğinde esnek düşünmeliyiz. İlişkide geçmiş kendini hatırlatırken, insan ister istemez yanılmamak için hakimiyeti elde tutmak istiyor. Belki de kaybetmekten korktuğumuz bir şeyler var. Kim bilir belki de bir şeylerin intikamını alma arzusu. Bunlar hoş duygular değil ama bu hafta Akrepler bir hayli inatçı ve bir o kadar tutkulular. Kimseyi pek takmıyorlar. Birileri ne derse dersin bildiklerini okumaktan yanalar.

YAY Sevgili Yaylar, 15-21 Ekim haftası zihniniz ailevi, kişisel ve finansal konulara çevriliyor. Bazen gözümüzün ucundakini görmeyiz. Kimi zaman da her şeyin altında bir şey ararız. Bunların hangisi daha fazla etkili. Kafa kafaya diyebilirim. Konu ailemizle ilgili olduğunda geçmişte yaşanan zorlu tecrübeler, iyi niyetlerimiz ve buna karşılık bizi üzen insanlar. Bunları unutmak, affetmek kolay değil. Parasal konularda hırslıyız. Tabii ki çıkarlarımızın farkındayız. Ancak her şeyi sadece paraya bağlayamayız. Çünkü bazen o da bir işe yaramıyor. Hayırlısı demek en güzeli. Yeni planlar, düşünülen yenilikler ise zaman olgusuna bağlı. Şu aralar Venüs geriliyor. Doğaldır ki, verilen sözler tutulmayabilir veya atılan adımlar tam yerini bulmayabilir. Henüz bitmemiş işler veya hala netlik kazanmamış ne varsa, dikkatle gözden geçirilmelidir. OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 15-21 Ekim haftası başarı hırsımız ve tutkumuz gayet yüksek. Zihnimiz paraya, güce ve başarıya odaklı çalışıyor. Daha önce adım atılmış, karar verilmiş işlerimizi yürürlüğe koymak istiyoruz. Fakat bazı kişilerle bir araya gelmemiz, anlaşmamız veya start vermemiz zor gibi. Bu biraz da Venüsün geri hareketi nedeniyle. Bu hafta herhangi bir görünümü yok ancak geri planda etkili oluyor. Bu nedenle ufak tefek engellere, olumsuz niyetli kıskanç kişilere dikkat etmek lazım. Burada önemli olan, derinlikli analiz yapabilmektir. Kişi veya durumların yarattığı zorluklar, belki de bizim daha önce görmezden geldiğimiz noktalardır. Bunlara bakmakta yarar var. Bu hafta bir yandan çıkarlarımızı korumamız gerekiyor diğer taraftan ekip çalışmalarını önemsemek lazım. Kişisel arzuları tatmin etmek isterken başkalarına destek vermek durumunda kalabiliriz. Bu bizi biraz yorsa da, eğer gerekiyorsa esnek düşünmemiz yararlı olur.