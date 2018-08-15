15 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, İtalya'nın Cenova kentinde bir köprünün çökmesi sonucu 37 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1950 ve 60'lı yıllarda kurulan ve eskimekte olan altyapısının acilen gözden geçirilmeye başlandığını bildiriyor. Gazete, köprünün çöküşünden çok önce uzmanların yapının çürümeye başladığı ve bunun tehlikeli boyutlara ulaştığı uyarısı yaptıklarını yazıyor. Habere göre öğlen saatlerinden önce parçalanıp yaklaşık 50 metre aşağıya düşen köprüde o esnada çok sayıda kamyon ve otomobil bulunuyordu. Facia, İtalya'nın yeni kurulan hükümeti açısından da ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Yerleşik düzen karşıtı öfke dalgasıyla iktidara gelen koalisyonun, ülke idaresi konusunda hemen hemen hiç deneyimi olmayanlar tarafından yönetilmesi, hükümetin böylesi bir krizin üstesinden nasıl geleceği tartışmalarını gündeme getirdi. Avrupa Birliği karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya'nın altyapısını yenilemesine izin verilmesi için Avrupa Birliği'nin bütçe kurallarının kaldırılması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Cenova Üniversitesi'nden sel ve toprak kaymaları uzmanı Francesco Faccini, kentin taşkın havzalarının imara açılmasının ve kontrolsüz kentleşmenin akarsuların yön değiştirmesine ve kanalların daralmasına neden olduğunu, bunun sonucu olarak özellikle son yıllarda artan yağışlardan sonra sel baskınlarının olağan hale geldiğini söyledi.

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da görev yapan eski danışmanlarından Omarosa Manigault Newman'a dün Twitter'da paylaştığı bir mesajında ”köpek” şeklinde hitap etmesinin büyük tartışma yarattığını yazıyor. Gazete, Trump'ın, kendisini ırkçı olmakla suçlayan ve zihinsel bozuklukları olduğunu iddia eden Newman'a yönelik saldırılarının, siyah kadınlara karşı daha önce de güttüğü düşmanca tavırlarıyla örtüştüğü yorumunda bulunuyor. Son günlerde yeni çıkan kitabının tanıtımını yapmak için birçok televizyon programına konuk olan Newman, Trump'ın kadınlara, özellikle de azınlık kadınlara farklı davrandığını çünkü onları kendisinden aşağı gördüğünü söyledi. Trump, kısa süre önce de yine Twitter'da basketbol yıldızı LeBron James ve James'le söyleşi yapan CNN Televizyonu sunucusu Don Lemon'ın zeka seviyelerinin düşük olduğunu yazmış, California eyaletinden siyah Demokrat Kongre üyesi Maxine Waters'a ”düşük I.Q'lu” yakıştırması yapmıştı. Gazete, eski danışmanına yönelik ”köpek” tanımlamasının Trump'ın Twitter'da son günlerde dozunu giderek arttırdığı kişisel saldırılarının sonuncusu olduğunu kaydediyor. Gazete, Princeton Üniversitesi profesörü Eddie Glaude'un Başkan Trump'ın siyah bir kadına ”köpek” şeklinde hitap etmesinin altında derin bir ırk meselesinin yattığı şeklindeki sözlerine de yer veriyor.