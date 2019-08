15 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin yüzde 3 oranında değer kaybederek bu yılki en sert düşüşü yaşamasının ve devlet tahvillerinden gelen sinyallerin, on yıldır devam eden ekonomik büyüme sürecinden sonra gerileme dönemine girileceği korkularını yörüklediğini yazıyor. Habere göre daha iki yıl önce eşgüdümlü olarak büyüyen, ancak Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının olumsuz etkilerini hisseden Almanya ve Çin'den gelen zayıf veriler de küresel ekonomik kriz kaygılarını arttırıyor. Küresel ekonomik görünümün olumsuz yönde seyretmesi, yatırımcıların, son düşüşe rağmen gelişmiş ülkelerde yine de en iyi getiriyi sağlayan ve daha güvenli olan Amerikan tahvillerine yönelmesine yol açtı. Bu talep, uzun vadeli tahvil fiyatlarını yükseltirken on yıllık hazine bonosu faizlerinin 2007'den bu yana ilk kez iki yıllık tahvil faizlerinin altına düşmesine neden oldu. Uzun ve kısa vadeli getiri arasındaki bu ters getiri tablosu, birçokları tarafından ekonomik gerilemenin kapıda olduğu şeklinde yorumlanıyor. Ancak kimi uzmanlar, ters getiri eğrisinin her zaman ekonomik gerileme ya da borsada uzun süreli düşüş anlamına gelmeyeceği uyarısında bulunuyor. Piyasalar, ters getiri eğrisini izleyen hafta ve aylarda yükselen bir eğilim göstermeye yatkın oluyor. Ancak ters getiri eğrisi, Amerikan Merkez Bankası'nın geçen ay faiz indirimine gittiği bu dönemde bazı yatırımcıları kaygılandırıyor. Birçok borsacı ve uzman, Amerikan ekonomisindeki büyüme sürecini uzatması için FED'in ek müdahalelerde bulunup bulunmayacağını merakla bekliyor.