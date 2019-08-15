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15 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

15.08.2019 18:22 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

15 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin yüzde 3 oranında değer kaybederek bu yılki en sert düşüşü yaşamasının ve devlet tahvillerinden gelen sinyallerin, on yıldır devam eden ekonomik büyüme sürecinden sonra gerileme dönemine girileceği korkularını yörüklediğini yazıyor. Habere göre daha iki yıl önce eşgüdümlü olarak büyüyen, ancak Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının olumsuz etkilerini hisseden Almanya ve Çin'den gelen zayıf veriler de küresel ekonomik kriz kaygılarını arttırıyor. Küresel ekonomik görünümün olumsuz yönde seyretmesi, yatırımcıların, son düşüşe rağmen gelişmiş ülkelerde yine de en iyi getiriyi sağlayan ve daha güvenli olan Amerikan tahvillerine yönelmesine yol açtı. Bu talep, uzun vadeli tahvil fiyatlarını yükseltirken on yıllık hazine bonosu faizlerinin 2007'den bu yana ilk kez iki yıllık tahvil faizlerinin altına düşmesine neden oldu. Uzun ve kısa vadeli getiri arasındaki bu ters getiri tablosu, birçokları tarafından ekonomik gerilemenin kapıda olduğu şeklinde yorumlanıyor. Ancak kimi uzmanlar, ters getiri eğrisinin her zaman ekonomik gerileme ya da borsada uzun süreli düşüş anlamına gelmeyeceği uyarısında bulunuyor. Piyasalar, ters getiri eğrisini izleyen hafta ve aylarda yükselen bir eğilim göstermeye yatkın oluyor. Ancak ters getiri eğrisi, Amerikan Merkez Bankası'nın geçen ay faiz indirimine gittiği bu dönemde bazı yatırımcıları kaygılandırıyor. Birçok borsacı ve uzman, Amerikan ekonomisindeki büyüme sürecini uzatması için FED'in ek müdahalelerde bulunup bulunmayacağını merakla bekliyor.

New York Times ise veremin en öldürücü türüne çare bulunmasıyla ilgili haberi aktarıyor. Habere göre Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, beş yıl önce sadece 109 hasta üzerinde denemelerle başlayan tedavi yönteminde kullanılan en yeni üç ilacı onayladı. İlaç onaylama konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün genellikle FDA ya da Avrupa'daki benzer kurumun aldığı kararlar doğrultusunda hareket etmesi, yeni verem tedavisinin yakın zamanda küresel çapta kullanılmaya başlanacağı anlamına geliyor. Verem, şu anda, tüm dünyada bulaşıcı hastalıklar arasında en çok ölüme neden olan hastalık olarak AIDS'i geçmiş durumda. Bunun nedeni, veremin en öldürücü türünün, tedavide kullanılan dört antibiyotik ailesinin hepsine karşı direnç geliştirmiş olması. Her yıl vereme yakalanan on milyon insanın sadece çok küçük bir bölümünde bu tür enfeksiyon meydana geliyor. Şu anda yüzden fazla ülkede yaklaşık 30 bin kişi, veremin bu en öldürücü türüyle mücadele ediyor. Verem tedavisinde geleneksel olarak iki yıl boyunca günde yaklaşık 40 adet ilaç almak gerekiyor. Ancak yeni onaylanan yöntem, tedavi süresini altı aya, günde alınan ilaç sayısınıysa beşe indiriyor.

Los Angeles Times ise sekiz yıl önce California Teknoloji Enstitüsü'nün başlattığı Toplum Sismik Ağı projesi kapsamında Los Angeles'ta bazı yüksek binalara yerleştirilen bin adet sensörün depremler hakkında önemli ipuçları sunduğunu yazıyor. Habere göre sensörler, 5 Temmuz'da California'nın Ridgecrest kasabası yakınlarında meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremle ilgili olarak uzmanları son derece değerli verilerle donattı. Örneğin sensör verilerine göre iki binada deprem sarsıntısının tek değil, eşit güçte iki darbe şeklinde kaydedilmesi, depremden sonraki en şiddetli sarsıntının sona erip ermediğini anlamanın zor olduğunu gösteriyor. Caltech'in Los Angeles'taki binalara yerleştirdiği sensörler ayrıca deprem sarsıntısının izlediği yön açısından da önemli bilgiler içeriyor. Uzmanlar, depremin Ridgecest'teki merkez üssüne 200 kilometre uzaklıktaki Los Angeles'taki gökdelenlerde hissedilen en şiddetli sarsıntının kuzey-güney ya da batı-doğu yönünde kaydedilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak sensörlere göre gökdelenlerdeki en şiddetli sarsıntı, doğu-batı yönünde hissedildi. Sarsıntı dalgalarının merkez üssünden kuş uçuşu doğrultuda, yani aynı yönde ilerlememiş olması, sıradağlara çarpan enerji dalgalarının dairesel bir yol izlemeye başlayabileceği olasılığını akıllara getiriyor.

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