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15 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 20:44 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, bin 256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 15 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

15 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

15 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.
Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım."
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14 Ağustos koronavirüs tablosunda, 22 can kaybı, bin 226 yeni vaka vardı.

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