''15 Ağustos’tan Bu Yana Mülteci Kabul Etmiyoruz''

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Afganistan’da Taleban’ın kontrolu ele geçirmesiyle, başkent Kabil’den 11 bin kişiyi tahliye ettiklerini, ancak 15 Ağustos’ta Afgan mülteci alımını durdurduklarını açıkladı.

Pakistan Büyükelçisi Gazi, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Afganistan’daki gelişmelere ilişkin İslamabad’ın tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan’daki eski hükümet ile Türkiye ve Pakistan’ın üçlü diplomatik mekanizma yürüttüğünü anımsatan Gazi, son süreçte Ağustos ayı başından beri Ankara-İslamabad hattında iletişim içinde kalındığını vurguladı. Türkiye’nin Kabil havaalanının güvenliğini sağlama girişimiyle birlikte Afganistan konusunda katkı vermeye çalışmasını izlediklerini kaydeden Gazi, “Pakistan’ın arzusu Afganistan’da barış ve huzur sağlanması konusunda çaba gösterilmesi” dedi. Gazi, bölge ülkesi ve Afgan halkınca güven duyulan ülkelerden biri olması nedeniyle Türkiye’nin barış ve güvenlik için çaba sergileyen aktörlerden biri olmasının doğal olduğunu işaret etti. Pek çok ülkeye kıyasla Türkiye’ye yönelik Afgan toplumundaki güveni vurgulayan Gazi, “Afganistan’da halkın acısını azaltmak, istikrar sağlanması konusunda neler yapılabileceği açısından her ülke kendisi karar verecektir” mesajını verdi.

Büyükelçi Gazi, Türkiye’de endişe ve tartışma konusu olan Afgan göçmenler konusunda öncelikle Pakistan’ın hali hazırda 3 milyonu aşkın Afgan mülteci barındırdığına dikkat çekti. Gazi, Taleban’ın Kabil’i kontrol altına aldığı 15 Ağustos tarihinden itibaren Pakistan’ın mülteci alımını durdurduğunu bildirdi. Ancak aralarında yabancı ülke vatandaşları da olmak üzere Pakistan vatandaşlarıyla ve vizesine sahip Afganistan vatandaşı 11 bin civarındaki kişiyi Kabil’den tahliye ettiklerini belirten Gazi, Afganistan kaynaklı göç hareketi ve göçmenlere tek başına Pakistan’ın çözüm bulamayacağını söyledi.

Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapılarına geçerli pasaport ve vize belgeleriyle ulaşacak üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmeye devam ettiklerini de açıklayan Gazi, Afganlar’dan ise Pakistan vizesi olanları alabileceklerini dile getirdi. Gazi, sınırda bekleme halinde insanlar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Vize ve gerekli belgelere sahip olma şartı itibariyle Afganistan’dan Pakistan’a “kontrollu geçiş” niteliğindeki bu süreç dışında göç trafiğini sorduğumuz Büyükelçi Gazi, iki ülke arasında oldukça çetrefilli coğrafi koşullara sahip, tümüyle kontrol edilmesi güç 2 bin 600 kilometrelik bir sınır bölgesi bulunduğuna dikkat çekmekle yetindi. Gazi, sınırda güvenliği arttırıcı önlemler de alındığını dile getirdi.

“Diyalog mekanizması ile çekilme süreci arasında denge sağlanamadı”

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Taleban’ın uluslararası kamuoyu açısından “sürpriz” olarak yorumlanan şekilde Kabil’i 15 Ağustos’ta kontrol altına almasına ilişkin değerlendirmesinde ise ABD’nin ve NATO’nun çekilme kararını uygulama zamanlamasını gündeme getirdi.

Gazi, Katar’ın evsahipliğinde Doha’da, Taleban ile şu anda Afganistan’ı terk etmiş olan yönetim arasında yürütülen müzakerelerde henüz yeterince ilerleme sağlanamamışken üçüncü ülkelerin askeri çekme kararının zamanlamasını, Pakistan’ın yanlış bulduğunu işaret etti.

Pakistan’ın Afganistan’a barış ve istikrar getirilmesi amaçlı diyalog mekanizmalarına katkı verdiğini kaydeden Gazi, “Ancak Afgan tarafları (Taleban ile eski Kabil merkezli hükümet) arasındaki pazarlıklarda yapılan ilerlemeler, uluslararası askerlerin Afganistan’dan çekilme hızıyla uyuşmamaktadır. Diyalog mekanizması ile çekilme süreci arasında denge sağlanamadı” değerlendirmesini paylaştı.

Afganistan’da yaşananlardan Pakistan’ı sorumlu gösterme amaçlı açıklamalar yapılmasına karşı çıkan Gazi, Pakistan’ın “makyavelist, adil olmayan ajandası olan bir ülke olmadığını”,tam tersine Afganistan’da 41 yıldır istikrar olmaması nedeniyle olağanüstü bedeller ödediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Gazi, “Pakistan’a liman, demiryolu gibi ciddi yatırımlar yapan Çin ile birlikte Afganistan’da Taleban’ın iş başına gelmesinden ekonomik çıkar sağlayacakları” yönündeki görüşe ilişkin soruyu da yanıtladı. Gazi, “Pakistan’ın sınır komşusu Afganistan’da kendisine dost olmasına veya olmamasına bakmaksızın tüm hükümetler ile görüşmeler yürüttüğünü” belirterek, “her düzeyde iki ülke arasında yürütülmesi gereken ilişkiler bulunduğunu ancak yıllarca haksız şekilde Afganistan’daki istikrarsızlıktan dolayı negatif propagandaya maruz kaldıklarını” söyledi.

“Şu anki duruma dikkatli ve ölçülü yaklaşılmalı”

Kabil’de hali hazırda Türkiye’nin yanısıra Pakistan, Rusya, Çin ve Katar’ın açık tuttuklarını büyükelçilikleriyle varlıklarını sürdürdüğünü işaret eden Gazi, Pakistan’ın elçiliği aracılığıyla kendi vatandaşları ile Afganlar’a ve yabancılara mümkün olan yardımları yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Birçok yabancı ülke vatandaşı açısından güvenli tahliye imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirten Gazi, uluslararası toplum açısından acil önceliği de yabancılar ve birçok Afgan açısından güvenli tahliye süreci olarak değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Gazi, “Biz uluslararası topluluğa ilgili tüm taraflarla temas halinde kalınması ve Afganistan’daki tüm gerçekleri göz önüne alarak, şu anki duruma dikkatli ve ölçülü bir biçimde yaklaşılması için sürekli olarak çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Gazi, uluslararası toplum tarafından Afganistan’da oluşan yeni yönetim ile mutlaka siyasi, etnik ve kadın hakları boyutlu detaylı müzakereler yapılmasına ihtiyaç olduğunun altını da çizdi.

Gazi, Pakistan’ın Afganistan’da yaşanan hiçbir olumsuzluktan memnuniyet duyamayacağının altını çizerek, son 41 yıldır komşu ülke Afganistan’ın içinde bulunduğu istikrarsızlıktan dolayı Pakistan’ın sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Gazi, “Hemen yan komşusu Pakistan, 2 bin 600 kilometre sınırıyla ve ev sahipliği ettiği 3 milyondan fazla Afgan mültecisiyle Afganistan’da barış ve istikrara yönelik kalıcı bir çıkara ve isteği sahiptir” diye konuştu.

Pakistan’ın terör saldırıları nedeniyle 80 bin can kaybı ve 150 milyar dolar maddi kayıp verdiğini söyleyen Gazi, ülkesinin güvenliği ve ekonomisi açısından da Afganistan’da siyasi istikrar sağlanmasını önemli gördüğünü kaydetti.

