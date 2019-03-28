İSTANBUL (AA) - 15. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride düzenlenen ve bu yıl 68 ülkeden toplam bin 406 kısa filmin başvurduğu "Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışması"nı kazananlar belli oldu.

Akbank Sanat'taki ödül töreninde konuşan Akbank Sanat Genel Müdürü Derya Bigalı, 10 gün süren 15'inci Akbank Kısa Film Festivali'nin çok önemli konukları ağırladığını belirterek, "Geçmiş yıllardan bu güne kadar ödül alan yönetmenlerin daha sonraki başarıları hepimiz için bir gurur kaynağı. Bu akşam da ödül alacak yönetmenlerin ileride çok değerli çalışmalarına şahit olacağımıza eminim." dedi.

Bigalı, bu yıl jürinin ödül alacak filmleri seçmekte oldukça zorlandığına dikkati çekerek, ulusal ve uluslararası alanda ödülleri birer tane artırdıklarını söyledi.

Oyuncu Funda Eryiğit, oyuncu, yazar, yönetmen Ercan Kesal, yönetmen Ömür Atay, sinema yazarı Melikşah Altuntaş ve Derya Bigalı'dan oluşan Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü Ana Jüri Üyeleri'nin değerlendirmeleri sonucu "Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü"nü Burcu Aykar'ın yönetmenliğini üstlendiği Ablam isimli film kazandı.