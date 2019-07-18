15 askerin şehit olduğu saldırı davasında firari sanıklar yargılanıyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 2016 yılında 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısı davasında dosyaları ayrılan firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

17 Aralık 2016 tarihinde, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen nisan ayında görülen saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasında, 'eylemin planlayıcısı' olan tutuklu sanık Kenan Çiçek 1 kez müebbet, 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığa 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, 10 sanık beraat etti. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Firari sanıklar İshak Özçaktu, Ferhat Temizel ve Almanya'da yakalanan; ancak iadesi yapılmayan Sait Karabulut için yeniden iddianame düzenlendi. İddianamede sanıklar için 'devletin birliğini bozma ve azaltma', 'tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Sanıkların, aynı mahkemede yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın halen firari olması, diğerinin de Almanya tarafından iade edilmemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

