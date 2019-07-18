HABER

15 askerin şehit olduğu saldırı davasında firari sanıklar yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 2016 yılında 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısı davasında dosyaları ayrılan firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 2016 yılında 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısı davasında dosyaları ayrılan firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
17 Aralık 2016 tarihinde, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bombalı araç ile düzenlenen saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen nisan ayında görülen saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasında, 'eylemin planlayıcısı' olan tutuklu sanık Kenan Çiçek 1 kez müebbet, 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1118 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 7 sanığa 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, 10 sanık beraat etti. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.
Firari sanıklar İshak Özçaktu, Ferhat Temizel ve Almanya'da yakalanan; ancak iadesi yapılmayan Sait Karabulut için yeniden iddianame düzenlendi. İddianamede sanıklar için 'devletin birliğini bozma ve azaltma', 'tasarlayarak bomba ile kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Sanıkların, aynı mahkemede yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın halen firari olması, diğerinin de Almanya tarafından iade edilmemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Dolandırıldığını iddia eden yaşlı teyzenin anıt önünde oturma eylemiDolandırıldığını iddia eden yaşlı teyzenin anıt önünde oturma eylemi
Telefonunu vermemek için direnen genci öldüren zanlı yakalandı Telefonunu vermemek için direnen genci öldüren zanlı yakalandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

Bir ölüm haberi daha! Sayı 20'ye yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.