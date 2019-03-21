15 askerin şehit olduğu saldırıda 8 sanık için 16'şar kez müebbet talebi

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 17 Aralık 2016'da, 15 askerin şehit olduğu 54 askerin yaralandığı, PKK terör örgütü saldırısı davasında savcı mütalaasını verdi. Savcı, 8 sanığa 'kasten adam öldürmek' suçundan 15'er, 'devletin varlığını ve bütünlüğünü bozma' suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. 3 sanık için hapis cezası, 7 sanık için beraat isteyen savcı, firari 3 sanığın ise dosyasının ayrılmasını atlep etti. Mahkeme, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı madde taşıyan araçla yapılan saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan davanın duruşmasında 4'ü tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada tutuklu sanıklar Ekrem U. ve Mehmet O. ile tutuksuz sanık Ümit K. hazır bulundu. Tutuklu sanık Abdullah A., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Kırıkkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kenan Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıkların ise avukatları hazır bulundu. Kayseri Barosu Başkanı Avukat Cavit Dursun ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehitlerin yakınları ve gaziler de duruşmada yer aldı.

8 SANIĞA 16'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada, savcı mütalaa verdi. Savcı, tutuklu sanıklar Kenan Ç., Abdullah A., Ekrem U., Mehmet O. ile tutuksuz Ümit K., Elzem Ş., Mehmet A. ve Barış K.'nın, 'devletin varlığı ve bütünlüğünü bozmak' suçundan 1'er, 'kasten adam öldürmek' suçundan da 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapislerini istendi. Ayrıca bu sanıklar için 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü olmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis talep edildi. Savcı ayrıca, Murat T. ve Serkan A'nın 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'evrak sahtecilik' suçlarından, Fahri D'nin de yine 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılarak tutuklanmasını talep etti.

7 SANIĞA BERAAT TALEBİ

Halk otobüsünü kullanan şoför Hamit E. ile saldırıyı gerçekleştiren ve ölen canlı bomba Kasım Yıldırım Çakar’ın babası İsmail Hakkı Yıldırım Çakar ile annesi Hürriyet Yıldırım Çakar, firari sanık Ferhat T.'nin annesi Vesfiye T. ile Hasan E., Hüseyin P. ve Mehmet Yolcu'nun ise beraatleri istendi. Savcı, firari 3 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Sanık avukatları, savcılık mütaalasına karşı savunma yapabilmek için süre talep ederken, davaya müdahil olan mağdurlar, mağdur yakınları ve avukatları ise sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmalarını istediler.

2 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla, tutuklu sanıklar Ekrem U. ve Mehmet O.'nun tahliyelerine karar verirken, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

Duruşma sonrası Kayseri Adalet Sarayı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlarken, şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz. 2 yıl önce yapılan hain saldırı sonucu toprağa verdiğimiz 15 şehidimizin ve 54 gazimizin davası vardı. Bugün şehitlerimize sahip çıkmamız gerekirken, onları yalnız bıraktık. Ümit ediyorum ki, 19 Nisan’da tüm Kayseri, burada olup davasına sahip çıkacak. Şehitlerimizi unutmayalım ve unutturmayalım" dedi.

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