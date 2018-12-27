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15 askerin şehit olduğu saldırının Almanya'da yakalanan sanığı istenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 13:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce düzenlenen 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı canlı bomba saldırısı davasında, Almanya'da yakalanan firari sanık Sait K.'nin iadesinin istenmesine, tutuklu 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma erteledi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, terör örgütü PKK tarafından 2 yıl önce düzenlenen 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı canlı bomba saldırısı davasında, Almanya'da yakalanan firari sanık Sait K.'nin iadesinin istenmesine, tutuklu 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma erteledi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşması, sanık, davacı sayısının çok olması ve güvenlik nedeniyle Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk ile bir önceki duruşmada tahliye edilen tutuksuz sanık Ümit K. hazır bulundu. Tutuksuz sanık Abdullah A. ise Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanıklardan Kenan Çiçek ise SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçesini mahkemeye sunarak, duruşmaya katılmadı. Mahkeme salonunda, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehitlerin yakınları ve gaziler de yer aldı.
Mahkeme başkanı, firari erkek sanık Sait.K.'nin Almanya'da yakalandığını, tutuklu sanık Kenan Çiçek'in ise SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğine dair mahkemeye dilekçe sunduğunu açıkladı. Başkan, bir önceki davada tahliye olan Ümit K. hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı çıkarılmasına dair isteğini açıkladı.
Tutuklu sanıklardan Ekrem Uğur, iyi niyetinin kurbanı olduğunu iddia ederek, "Burada acı çeken insanlara çektiğim sıkıntıları anlatırken zorlanıyorum. Suçsuzum. Bir şey yapmadım. Eğer, tutuklu kalmam bu insanların acılarını hafifletecekse ömür boyu tutuklu kalmaya razıyım. 3 saat evimde misafir ettim iyi niyetimin kurbanı oldum. Yarın oğlumun doğum günü, oğlumun yanında olmak istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tutukluluk halleri ile 2 kişinin yakalama karalarının devamına, Almanya'da yakalanan Sait K.'nin iadesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart 2019'a erteledi.

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