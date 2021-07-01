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  4. 15 ay sonra normale dönüş! İstanbul'da kısıtlamasız hayat başladı

15 ay sonra normale dönüş! İstanbul'da kısıtlamasız hayat başladı

01.07.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 aydır uygulanan kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte 1 Temmuz itibariyle hayat normale döndü. İstanbul’da da sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma noktalarında yoğunluk oluşturdu.

15 ay sonra normale dönüş! İstanbul'da kısıtlamasız hayat başladı

11 Mart 2020’de başlayan Türkiye’nin Koronavirüs ile olan mücadelesi son günlerde yapılan aşılama çalışmalarıyla birlikte devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibariyle normalleşme döneminin başlayacağı ifade edilmişti.

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YOĞUNLUK OLUŞTU

Dün akşam saat 22.00’da başlayıp bu sabah 05.00’da sona eren ve son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’daki toplu taşıma noktalarında yoğunluğun oluştuğu görüldü. Evlerinden iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlarında toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul Recep Tayyip Erdoğan normalleşme
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