HABER

1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde iş adamı Ertuğrul Coşar’ın 1,5 aydır şantiyesine yiyecek aramaya gelen tilkiyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.50 yaşındaki iş adamı Ertuğrul Coşar, yaklaşık 1,5 ay önce şantiyesine gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde iş adamı Ertuğrul Coşar’ın 1,5 aydır şantiyesine yiyecek aramaya gelen tilkiyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.
50 yaşındaki iş adamı Ertuğrul Coşar, yaklaşık 1,5 ay önce şantiyesine gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor. Tilki ile kurduğu dostluğu anlatan Coşar, "1,5 ay önce ailemle, çocuklarımla birlikte şantiyeye piknik yapmaya gelmiştik. Bir anda çok yakınımızda davetsiz bir misafir olan tilkinin dolaştığını gördüm. İlk başta kedi zannettim fakat tilkinin insanlara bu kadar çok yaklaştığını görünce de ailecek çok şaşırdık. Tilkiye burada yiyecek verdim ve o günden sonra her gün aralıksız olarak şantiyeme geliyor ve onunla yiyeceğimi paylaşıyorum. Bizimle dostluk kuran tilki şantiyeme gelerek 1-1,5 saat dolaşıyor, karnını doyuruyor ve tekrar yuvasına dönüyor” diye konuştu.
Tilkiyle olan dostluğunu her fırsatta kameraya kaydettiğini ve zaman zaman öz çekim yaptığını açıklayan Coşar, “Daha önce şantiyeme haftada bir veya iki kez gelirdim Tilkiyle kurduğumuz dostluktan sonra artık her gün onu görmek ve karnını doyurmak için şantiyeye gidiyorum. Her gün alışveriş yaptığım marketin çalışanları daha önceye göre fazla yiyecek aldığımı soruyor. Ben de ’Tilki dostum var, her gün ona yiyecek götürüyorum’ deyince herkes şaşkınlıkla gülüyor. Hayvanları her zaman çok sevmişimdir. Ama doğada yaşayan tilkiyle dostluk kurabilmek daha farklı bir duygu. Tilki de beni sevdi gibi, şantiyemdeki odamda her gün müzik dinlerim, belki müziği sevmiştir. Bizim şantiyede çalacak tavuk falan da yok, her yer taş. Tilki yanımıza düşman gibi gelmedi, dost gibi geldi ve sevimliliği ile her gün mükafatını fazlasıyla alıyor” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
Ayder Yaylası'nı kurtaracak dönüşümAyder Yaylası'nı kurtaracak dönüşüm
Marmara bölgesinde yüzde 36’lık kesim evine deprem sigortası yaptırmadıMarmara bölgesinde yüzde 36’lık kesim evine deprem sigortası yaptırmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem ve savaş sığınaklarına talep arttı

İstanbul'daki deprem sonrası talep patlaması yaşanıyor!

Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in cezası onandı

Ergenekon savcısı Pekgüzel'in cezası onandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.