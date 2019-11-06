1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı-2(TAMAMI)

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı. Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alınan çift, polise verdikleri ilk ifadelerinde boşanma aşamasında olduklarını anlatıp, çocukları terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attı.

Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.

Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.