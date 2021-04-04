15 ayrı noktada 120 polis denetim yaptı

Düzce’de polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Çok yüksek riskli iller arasındaki kentin 15 ayrı noktasında durdurulan araçların sürücü ve yolcularının izin belgeleri kontrol edildi.

Çok yüksek riskli illerden birisi olan Düzce’de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 15 ayrı noktada aynı anda denetim gerçekleştirdi. 120 polisin katıldığı denetimlerde araçların sürücü ve yolcularının izin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca uzun zaman sonra saat 20.00’dan sonra lokanta, restoran gibi yerlerinde kapatılması ve paket servislerin kaldırılmasının ardından kuryelere yönelikte denetim yapıldı. Kuryelere paket servislerin saat 20.00 itibari ile yapılamayacağı belirtildi. 77 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 267 bin 113 lira cezai işlem uygulandı.

