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15 ayrı suçtan aranıyordu, otogarda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının yanısıra 15 ayrı suçtan aranan Cengiz Y., polis ekiplerince otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının yanısıra 15 ayrı suçtan aranan Cengiz Y., polis ekiplerince otogarda yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri otogarda şüpheli kişiler üzerine uygulama yaptı. Ekipler, otobüsten inerek şüpheli hareketler sergileyen Cengiz Y.’yi durdurup genel bilgi taramasından geçirdi. Yapılan incelemede Cengiz Y.’nin İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nce silahlı gasp suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanısıra aralarında kapkaç, yağma, kasten yaralama, yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 15 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi. Cengiz Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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