15. Ayvalık Kültür Sanat Festivali’nde “Mesut Duran” coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin 5. gününde; Mesut Duran Türk Sanat Müziği korosu binlerce TSM sever unutamayacakları bir gece yaşattılar.

Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen ücretsiz konserde; TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş yönetiminde TSM’nin en sevilen eserlerini büyük bir başarıyla seslendiren sanatçılar, kendilerini dinleyen yaklaşık 3 bin kişiye tam anlamıyla müzik ziyafeti çektiler.

Sunuculuğunu derneğin başkanı Funda Öztolan’ın üstlendiği konserde; Öztolan korist ve solist olarak icra ettiği şarkılarla coşkuyu zirveye taşıdı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin ile birlikte ön sıralardan izlediği konserde; 96 yaşındaki Yalçın Dokuzoğuz’un seslendirdiği solo şarkı binlerce seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

Zaman zaman koronun içindeki sanatçıların solo olarak görev alıp seslendirdikleri şarkılar, binlerce TSM hayranından oluşan dev seyirci korosuyla taçlandırıldı.

Konser sonunda TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş’a sahnedeki sanatçılar adına bir plaket veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Hep şunu söylemişizdir; Ayvalık’ın değerlerini saydığınız zaman, ‘insan’ kavramı çok önemlidir. Ne mutlu bize ki; insan kalitemiz var. ‘Biz; Kültür ve Sanat etkinliklerimizi bu insanlarımızla, halkımızla yaparız’ dedik ve bu düşünceyle yola çıktık. Şu an memnuniyetle görüyorum ki, amacımıza da ulaşmış durumdayız. Bu duygularla etkinliklerimize katkılarından dolayı Mesut Duran Derneği sanatçılarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.