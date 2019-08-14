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15 bin 822 liralık elektrik faturası gelince şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 23:33 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir işletme sahibi, iş yerine her zamankinden yüzde 60 daha fazla gelen 15 bin 822 liralık elektrik faturasıyla şaşkına döndü.Kent merkezinde 5 yıldır düğün salonu işletmecisi olan Aliş Erkuş, gelen elektrik faturasıyla şaşkına döndü.

Bingöl’de bir işletme sahibi, iş yerine her zamankinden yüzde 60 daha fazla gelen 15 bin 822 liralık elektrik faturasıyla şaşkına döndü.
Kent merkezinde 5 yıldır düğün salonu işletmecisi olan Aliş Erkuş, gelen elektrik faturasıyla şaşkına döndü. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından işletmesine kesilen elektrik faturasının geçen yıl aylara nazaran yüksek geldiğini belirten Erkuş, hükümet tarafından dağıtım merkezlerine uyarı yapılması gerektiğini söyledi.
Elektriğe yapılan zamla birlikte 6’ncı ayda gelen 9 bin 328 liralık faturayı normal karşıladığını ancak 7’inci ayda gelen faturanın kendisini şaşkına çevirdiğini aktaran Erkuş, “2014 yılından beri işletmeciyim ve tesisimizde yaz aylarında 25 kişiyi istihdam ediyoruz. Tesisimiz kurulduğundan bu yana elektrik konusunda herhangi bir şikayetimiz olmamıştı. 2019’un 7’inci ayına kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu ay yüksek bir fatura bize ibraz edildi. Bu faturanın bedeli 15 bin 822 lira 50 kuruş olarak ibraz edildi. Önceki ayda faturamız 9 bin 328 lira 75 kuruş iken, onun öncesinde ise 3 bin 400 liraydı. 5’inci ayda düğün sezonu henüz açılmadığı için fatura yüksek değildi. 6’ncı gelen 9 bin TL’lik faturayı normal olarak karşıladım, elektrik zamlarından dolayı. Ama bu son ay gelen fatura bizi bayağı sarstı. Devletin bu konuda elektrik dağıtım merkezlerine bir uyarıda bulunmalarını talep ediyoruz. Aksi takdirde bizim gibi işletmeler, personel sayılarını düşürmeye başlayacaktır. Biz bu şekilde de işletmenin devamlılığını sürdüremeyeceğiz” dedi.
Konuyu meclise taşıyacaklarını söyleyen Erkuş, “Talebimiz, hükümetimizin bu yönde bir adım atılmasından yana. Bu konuyu en kısa sürede meclise de taşıyacağız, milletvekillerimizin yardımlarıyla. Gereken düzenlemeler yapılsın, vatandaşlar mağdur edilmesin” şeklinde konuştu.

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