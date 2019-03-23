KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 1500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında kampanyanın bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Kampanya kapsamında şu ana kadar aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 15 bin çocuğa bisikletlerinin teslim edildiğini aktaran Hasan Kara, şunları kaydetti:

"Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var; birincisi karnede zayıf olmayacak ve bunu anneler babalar takip edecek. Teşekkür alan takdir, takdir alan da takdir almaya devam edecek. Diğer bir hususta kendi sigara içenler çocuklar tarafından engellenecek ve o sigara bıraktırılacak. Çünkü sigara kadar kötü, illet bir şey yok. Günde 10 paket sigara içen anne baba da çocuğunun sigara içmesini istemez. Çocuklar sigarayı en çok anne baba ve komşusundan görerek içiyorlarmış. Ayrıca, çocuklarımız her gün yürüyüş yolları ve diğer güvenli alanlarda en az bir saat sağlıklı yaşam için bisiklet sürecekler."

Kara, kampanya süresince kendilerinden desteğini esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini de ifade etti.

