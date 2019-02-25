15 bin kişilik Akdeniz Üniversitesi Camisi ramazana yetiştirilecek

Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliği taşıyan ve 35 dönüm alanda inşa edilen Akdeniz Üniversitesi Camisi, ramazana yetiştirilmeye çalışılıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Antalya İl Müftüsü Osman Ortan ile cami inşaatında incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, eksiklerin tamamlanarak caminin bir an önce bitirilmesi için talimat verdi.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, camideki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Mihrap, minber, kürsü ile halıların ve aydınlatma malzemelerinin siparişlerinin verildiğini kaydeden Karaloğlu, "Camiyi ramazan ayına yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çok ciddi parasal kaynağa ihtiyacımız var. Allah razı olsun, şimdiye kadar çok destek verildi ancak son bir çağrıyla daha hayır yapmak isteyen vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nin Antalya'nın en büyük camisi olacağını ifade eden Karaloğlu, camide aynı anda 15 bin kişinin ibadet yapabileceğini vurguladı.