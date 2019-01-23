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15 bin liralık gıda maddesi yüklü kamyoneti çalan 3 kişi yakalandı(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 13:10 | Son Güncelleme

3 KİŞİ TUTUKLANDI  Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyoneti çalan Mahmud Beşir El Naccar, Muhammed Naccar ve Ahmet Halalyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyoneti çalan Mahmud Beşir El Naccar, Muhammed Naccar ve Ahmet Halalyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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