15 bin liraya aldığı Vosvos için 10 bin lira harcadı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, restoran işletmecisi Emrah İslam(31), 15 bin liraya satın aldığı 1973 model halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen otomobil için 10 bin lira harcayarak aracı yeniledi. Emrah İslam, aracı kullandığı zaman eski yıllara gitmiş gibi hissettiğini belirterek, "Sabah uyanıp arabaya baktığımda, arabanın suratı zaten gülüyor gibi. Gülen bir surat sizi karşılıyor. Bu da insana pozitif bir enerji veriyor. İlk defa bir madde ile bir bağ kurdum" dedi.

Emrah İslam, 2 yıl önce halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1973 model Wolkswagen Bettle marka otomobili 15 bin lira karşılığında bir kişiden satın aldı. Emrah İslam, bir arkadaşının tamir atölyesinde otomobilin motoruna kadar bazı parçalarını zevkine göre orijinaliyle yenileyerek 10 bin lira masraf yaptı. 70'li yıllara beslediği ilgi nedeniyle o yılların havasını yaşayan İslam, gözü gibi baktığı aracıyla görenlere nostalji yaşatıyor. Vosvos'un çocukluk döneminden beri hayali olduğunu belirten Emrah İslam, "Vosvos bende zaten bir tutkuydu. Hep hayalimdi. Vosvos ile tanışmamız 2 sene önceye dayanıyor. Almadan önce çok tepki gördüm. 'Yolda kalırsın, eski araba, külüstür araba, o kadar paralar verilmez' diyenler oldu. Ama hayalimdi. Aldım Vosvos'u. Çok şükür sorunsuz biniyorum. Sıfır kilometre bir araba alsaydım bu kadar sevinmezdim. Arabalarımız gerçekten hisli araçlar. Kişiye özel araçlar. Bu aracı kullananlar bilirler. Arabalarımız gerçek ruha sahip. Sahibi ile arasında güçlü bir bağ vardır bu araçların. Kimseyi yarı yolda bırakmaz, vefalı arabalardır" dedi.