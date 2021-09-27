15 bin öğretmen ataması için başvurular başladı! İşte en çok öğretmen alınacak branşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmenin atamasının yapılacağını Twitter üzerinden duyurmuştu. O atamalar için başvurular başladı. Atanama bekleyen öğretmenler, başvurularını 8 Ekim tairihne kadar sürdürebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı branşlara göre kontenjanları da açıkladı. En çok 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği oldu. İşte branşlara göre alınacak öğretmenlerin listesi…

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN SÖZLÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Bugün itibarıyla başlayan öğretmen alımı başvuruları 8 Ekim’e kadar sürecek. Sözlü sınav ise 12 Kasım-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Öğretmen ataması tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022’de öğrenebilecek.

ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Atamanın dışında öğretmenlerin en büyük kanayan yaralarından biri de maaş problemi. Göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5 bin 75 lira civarında olacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARINI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.), Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak, Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak, Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

ÖĞRETMEN ATAMASINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr”adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EN ÇOK ÖĞRETMEN ALINACAK BRANŞ OLDU

Öğretmen atama takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 ve 2021 KPSS taban puanı 50 olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı. En fazla sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğine kontejan açılırken, atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

İşte branşlara göre kontenjanlar:

ALAN ADI TABAN PUAN KONTENJAN SAYISI

1 Adalet 50 10

2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 1

3 Almanca 50 171

4 Arapça 50 314

5 Beden Eğitimi 50 351

6 Bilişim Teknolojileri 50 51

7 Biyoloji 50 105

8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 3

9 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 3

10 Coğrafya 50 185

11 Çince 50 1

12 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 14

13 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 3

14 Denizcilik / Gemi Elektroniği 50 1

15 Denizcilik / Gemi Makineleri 50 2

16 Denizcilik / Su Ürünleri 50 1

17 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 50 1.030

18 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 50 6

19 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 50 1

20 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 50 16

21 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 50 8

22 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 8

23 Farsça 50 1

24 Felsefe 50 149

25 Fen Bilimleri 50 702

26 Fizik 50 253

27 Fransızca 50 3

28 Gazetecilik 50 1

29 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 50 1

30 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 1

31 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 3

32 Gıda Teknolojisi 50 3

33 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 1

34 Görsel Sanatlar 50 180

35 Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 50 3

36 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 50 5

37 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri / Güzellik Hizmetleri 50 1

38 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 50 1

39 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 50 4

40 Harita-Tapu-Kadastro / Tapu 50 1

41 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 9

42 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 4

43 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 2

44 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 50 238

45 İlköğretim Matematik 50 1.001

46 İngilizce 50 857

47 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 50 1

48 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 50 1

49 İspanyolca 50 2

50 İtalyanca 50 1

51 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 2

52 Kimya / Kimya Teknolojisi 50 261

53 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri 50 1

54 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 1

Not: Listenin tamamına ‘personel.meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.



