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15 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB 15 bin öğretmen atama tarihi belli oldu mu?

30.12.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen atama tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtı hızla araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacağı belirtildi. İşte merak edilenler...

15 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB 15 bin öğretmen atama tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçlarının itirazının 14 Ocak 2022'de sonuçlanacağını belirtti. MEB'in açıklamasıyla birçok öğretmen adayının merakla beklediği 15 bin öğretmen ataması tarihinin belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 15 bin öğretmen atama tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatında belirtildiği üzere başvuran adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanmakta ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava; her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılmaktadır. Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılmakta ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanmaktadır.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konuları ve ağırlıkları belirtilmiştir. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirilmektedir. Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir.

Bu çerçevede 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavları gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir.

Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir."

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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