HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması!

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması!

12.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvim geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. 15 bin öğretmen atamasının ocak ayının sonlarına doğru yapılacağı açıklandı. İşte Bakan Özer'in '15 bin öğretmen ataması' açıklaması!

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması!

Öğretmen adaylarının gözleri 15 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği tarihe çevrildi. Başvurular geçtiğimiz aylarda alınmış, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Yapılacak yeni okullardan da bahseden Bakan Özer 15 bin öğretmen atamasına da değindi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve sonuçlar 31 Ocak 2022'de ilan edilecek.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması!

"15 BİN ÖĞRETMENİN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'A VERECEĞİZ"

15 bin öğretmen atamasına ilişkin konuşan Bakan Özer, "15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz." dedi. Yapılacak yatırımlara değinen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı: "Diğer taraftan İstanbul'daki eğitim yatırımlarını okul öncesinden liseye kadar yeniden revize ediyoruz. Yeni yatırımlarla İstanbul'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece basit bir şey söyleyeyim, İstanbul'da şu anda 157 tane devlet anaokulu var, resmi anaokulu var. İstanbul'a 1000 tane yeni anaokulu yapıyoruz. Planlamalarını yaptık inşallah hızlı bir şekilde bu yatırımları hizmete alacağız. İstanbul'a sadece kabaca bilgi vereyim ve bırakayım, 18 Şubat'a bırakalım, minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, parayı kullanma kapasitesine bağlı, arsa bulmasına bağlı. İstanbul'da inşallah tam gün eğitime Esenyurt'tan başlayarak, en sıkıntılı ilçemiz Esenyurt. Esenyurt'taki problemleri de inşallah çözüyoruz. Esenyurt'tan başlayarak tüm ilçelerimizin eğitimle ilgili çok farklı bir evreye taşındığı bir dönem olacak."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
28. Dönem POMEM alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?28. Dönem POMEM alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?
Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.