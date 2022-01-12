15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den '15 bin öğretmen ataması' açıklaması!

Öğretmen adaylarının gözleri 15 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği tarihe çevrildi. Başvurular geçtiğimiz aylarda alınmış, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanmıştı. Yapılacak yeni okullardan da bahseden Bakan Özer 15 bin öğretmen atamasına da değindi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve sonuçlar 31 Ocak 2022'de ilan edilecek.

"15 BİN ÖĞRETMENİN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'A VERECEĞİZ"

15 bin öğretmen atamasına ilişkin konuşan Bakan Özer, "15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz." dedi. Yapılacak yatırımlara değinen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı: "Diğer taraftan İstanbul'daki eğitim yatırımlarını okul öncesinden liseye kadar yeniden revize ediyoruz. Yeni yatırımlarla İstanbul'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece basit bir şey söyleyeyim, İstanbul'da şu anda 157 tane devlet anaokulu var, resmi anaokulu var. İstanbul'a 1000 tane yeni anaokulu yapıyoruz. Planlamalarını yaptık inşallah hızlı bir şekilde bu yatırımları hizmete alacağız. İstanbul'a sadece kabaca bilgi vereyim ve bırakayım, 18 Şubat'a bırakalım, minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, parayı kullanma kapasitesine bağlı, arsa bulmasına bağlı. İstanbul'da inşallah tam gün eğitime Esenyurt'tan başlayarak, en sıkıntılı ilçemiz Esenyurt. Esenyurt'taki problemleri de inşallah çözüyoruz. Esenyurt'tan başlayarak tüm ilçelerimizin eğitimle ilgili çok farklı bir evreye taşındığı bir dönem olacak."



