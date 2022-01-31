15 bin öğretmen ataması tercih sonucu nasıl sorgulanır? 15 bin öğretmen ataması sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen adayları için heyecanla beklenen gün geldi. 15 bin öğretmen ataması için oklar bugünü işaret ediyor. Tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti. 15 Bin Öğretmen Ataması töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Peki 15 bin öğretmen ataması tercih sonucu nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...
Adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından 15 bin öğretmen ataması canlı yayında gerçekleşti. Atama sonuçları ise bugün, erişime açılacak. Öğretmen adayları tercih sonuçlarını, akşama doğru e-Devlet üzerinden sorgulayacak. Adaylar sonuçlarını, 'https://pbs.meb.gov.tr/sonuc' ya da 'https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama' adresinden öğrenebilir.
"Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ataması gerçekleştirilecek 15 bin yeni öğretmen ile eğitim ordularının çok daha güçlü olacağını vurguladı.
Sınıf öğretmenliği 2175
Özel eğitim öğretmenliği 1755
Okul öncesi öğretmenliği 1302
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030
İlköğretim matematik 1001
İngilizce 857
Rehberlik 804
Matematik 733
Fen bilimleri 702
Türkçe 698
Türk Dili ve Edebiyatı 501
Beden eğitimi 351
Müzik 350
Arapça 314
Tarih 262
Kimya ve kimya teknolojisi 261
Fizik 253
İmam hatip lisesi meslek dersleri 238
Coğrafya 185
Görsel sanatlar 180
Almanca 171
Felsefe 149
Sosyal bilgiler 130
Biyoloji 105
Teknoloji ve tasarım 86
Yiyecek içecek hizmetleri 57
Bilişim teknolojileri 51
Motorin araçlar teknolojisi 25
Elektrik/ elektronik 16
Çocuk gelişimi ve eğitimi 14
Sağlık ve sağlık hizmetleri 10
Adalet 10
Mobilya ve iç mekân tasarım 9
Elektrik-elektronik tek/elektronik 8
Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8
Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8
Yenilenebilir enerji teknolojileri 5
Biyomedikal cihaz teknolojileri 3
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3
Denizcilik ve gemi yönetimi 3