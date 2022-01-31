15 bin öğretmen ataması tercih sonucu nasıl sorgulanır? 15 bin öğretmen ataması sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen adayları için heyecanla beklenen gün geldi. 15 bin öğretmen ataması için oklar bugünü işaret ediyor. Tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti. 15 Bin Öğretmen Ataması töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Peki 15 bin öğretmen ataması tercih sonucu nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından 15 bin öğretmen ataması canlı yayında gerçekleşti. Atama sonuçları ise bugün, erişime açılacak. Öğretmen adayları tercih sonuçlarını, akşama doğru e-Devlet üzerinden sorgulayacak. Adaylar sonuçlarını, 'https://pbs.meb.gov.tr/sonuc' ya da 'https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama' adresinden öğrenebilir.

"ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

"Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ataması gerçekleştirilecek 15 bin yeni öğretmen ile eğitim ordularının çok daha güçlü olacağını vurguladı.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2022

Sınıf öğretmenliği 2175

Özel eğitim öğretmenliği 1755

Okul öncesi öğretmenliği 1302

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030

İlköğretim matematik 1001

İngilizce 857

Rehberlik 804

Matematik 733

Fen bilimleri 702

Türkçe 698

Türk Dili ve Edebiyatı 501

Beden eğitimi 351

Müzik 350

Arapça 314

Tarih 262

Kimya ve kimya teknolojisi 261

Fizik 253

İmam hatip lisesi meslek dersleri 238

Coğrafya 185

Görsel sanatlar 180

Almanca 171

Felsefe 149

Sosyal bilgiler 130

Biyoloji 105

Teknoloji ve tasarım 86

Yiyecek içecek hizmetleri 57

Bilişim teknolojileri 51

Motorin araçlar teknolojisi 25

Elektrik/ elektronik 16

Çocuk gelişimi ve eğitimi 14

Sağlık ve sağlık hizmetleri 10

Adalet 10

Mobilya ve iç mekân tasarım 9

Elektrik-elektronik tek/elektronik 8

Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8

Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8

Yenilenebilir enerji teknolojileri 5

Biyomedikal cihaz teknolojileri 3

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3

Denizcilik ve gemi yönetimi 3

