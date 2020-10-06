‘‘15 Bin Suriyeli El Hol Kampından Çıkartılabilir’’

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt yetkililer, bölgedeki kalabalık mülteci kamplarından biri olan El Hol kampında kalan 15.000 kadar Suriyeli’nin kamptan çıkartılabileceğini bildirdi. El Hol kampında Suriye’deki çatışmalarda yerlerinden olanlar ve IŞİD militanlarının aile üyeleri kalıyor.

Suriye’nin kuzeyi ve doğusunun büyük bölümünde ABD’nin desteğiyle kontrol sağlayan Kürtler, binlerce militanı gözaltında tutarken eşlerini ve çocuklarını da kamplara yerleştiriyor. Çoğu yabancı uyruklu olan bu kişilerin sayısı on binleri buluyor.

Birleşmiş Milletler’in tahminine göre yalnızca El Hol kampı 28.000’i Suriyeli 30.000’i Iraklı ve 10.000’i başka ülkelerden olmak üzere yaklaşık 65 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kolu olan Suriye Demokratik Konseyi tarafından yayınlanan bir videoda Kürt lider İlham Ahmed, Suriyeliler’in kamptan ayrılması konusunda bir kararın yakında çıkartılacağını bildirdi.

UNICEF, Ağustos ayında sekiz çocuğun El Hol kampında hayatını kaybettiğini belirtmiş, 60 ülkeden çocuğun kampta zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını, Corona virüsü vakalarının kamp çalışanları arasında yayılmasının da durumu zorlaştırdığını bildirmişti.