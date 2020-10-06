‘‘15 Bin Suriyeli El Hol Kampından Çıkartılabilir’’

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt yetkililer, bölgedeki kalabalık mülteci kamplarından biri olan El Hol kampında kalan 15.000 kadar Suriyeli’nin kamptan çıkartılabileceğini bildirdi. El Hol kampında Suriye’deki çatışmalarda yerlerinden olanlar ve IŞİD militanlarının aile üyeleri kalıyor.
Suriye’nin kuzeyi ve doğusunun büyük bölümünde ABD’nin desteğiyle kontrol sağlayan Kürtler, binlerce militanı gözaltında tutarken eşlerini ve çocuklarını da kamplara yerleştiriyor. Çoğu yabancı uyruklu olan bu kişilerin sayısı on binleri buluyor.
Birleşmiş Milletler’in tahminine göre yalnızca El Hol kampı 28.000’i Suriyeli 30.000’i Iraklı ve 10.000’i başka ülkelerden olmak üzere yaklaşık 65 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.
Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kolu olan Suriye Demokratik Konseyi tarafından yayınlanan bir videoda Kürt lider İlham Ahmed, Suriyeliler’in kamptan ayrılması konusunda bir kararın yakında çıkartılacağını bildirdi.
UNICEF, Ağustos ayında sekiz çocuğun El Hol kampında hayatını kaybettiğini belirtmiş, 60 ülkeden çocuğun kampta zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını, Corona virüsü vakalarının kamp çalışanları arasında yayılmasının da durumu zorlaştırdığını bildirmişti.
SDG’nin kontrol ettiği bölgenin yetkililerinden Badran Jia Kurd, bazı Suriyeliler’in kampı terk etmeye şimdiden başladığını ve sürecin hızlanacağını söyledi. Kampın yükünün azaltılmasını hedeflediklerini belirten yetkili artan güvenlik kaygıları için de önlemler alınacağını kaydetti.
Suriye’deki Kürt liderler IŞİD militanlarının ve ailelerinin bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu dile getiriyor ve yabancıları ucu açık şekilde ülkede tutamayacaklarını söylüyorlardı. Ancak yabancı hükümetler ise IŞİD militanı olan vatandaşlarını ülkelerine geri kabul etme konusunda tereddüt ediyor.
ABD, geçen hafta IŞİD’i destekledikleri ve Suriye’de tutuldukları bilinen tüm Amerikalılar’ın ABD’ye geri döndüklerini, bu kişilerin bazıları hakkında cezai kovuşturma başlatılacağını bildirmişti. Washington, Avrupa ülkelerine de vatandaşlarını geri kabul etmeleri çağrısı yapıyor.
Jia Kurd’e göre el Hol kampında sayıları 28.000’i bulduğu sanılan Suriyeliler’in yaklaşık 15.000’i SDG’nin IŞİD’den geri aldığı Rakka ve Deyrizor gibi Arap bölgelerinden. Yetkili bu kişilerin tercih etmeleri halinde geldikleri bölgelere dönebileceklerini bildirdi.
Ancak yetkili bunların birçoğunun gidecek yeri olmaması halinde ya da Suriye rejimi altındaki yerlere gitmeyi istememeleri halinde kamptan ayrılamayabileceklerini söyledi.