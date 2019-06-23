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15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 20:49 | Son Güncelleme

Uşak’ın Banaz ilçesinde bu yıl 15.

15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı

Uşak’ın Banaz ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenen Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.
Yörük kültürünü tanıtıp yaşatmak için Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği tarafından bu yıl 15. kez Kızılhisar Köyü Üzeyir Yaylası’nda düzenlenen yörük şenliği coşku içinde gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinliklerde, halk oyunları oynandı, mehteran gösteri yapıldı ve cirit yarışması yapıldı.
Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği Başkanı Yılmaz Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin yöre insanının kaynaşmasına, geleneklerin unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını söyledi. Şenliğe değişik illerden katılımcılar olduğunu aktaran Uğur, etkinliğin sorunsuz gerçekleştiğini belirtti.
Etkinlikte konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise yörüklerin Anadolu kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı.

15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı

15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı

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