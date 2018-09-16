15. Chicago Türk Festivali sona erdi

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Chicago Türk Festivali sona erdi.

Daley Meydanı'nda "Chicago Türkleşiyor" temasıyla gerçekleştirilen festival üç gün sürdü.

Festivale ülkede yaşayan Türklerin yanı sıra ABD'liler de yoğun ilgi gösterdi. Sahne dansları ve açık hava defileleri ile Türkiye'den gelen mozaik, ağaç oyma, ebru, çömlek, çini, bakır, deri ve el yapımı ürünler ile Türk yemekleri, yoğun ilgi gördü.

Festivalde ressam ve mozaik sanatçısı Süha Semerci, deri işleme ustası ve Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği Başkanı Serdal İnözü, bakır işleme ustası Ertuğrul Üzümcü ve naht sanatçısı Selami Erfidan’ın eserlerinin de yer aldığı çok sayıda stant açıldı.

Dans gösterilerini izleyen ABD'lilerin halay çekip horon teperek eşlik ettikleri etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu ve Türk Amerikan Kültür Birliğinin (Turkish American Cultural Alliance Chicago / TACA) gönüllülerle organize ettiği etkinlik, binlerce kişiyi ağırladı.

