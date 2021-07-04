15 dakika yetti! Adana'da şaşkına çeviren görüntü

Hava sıcaklığının yaklaşık 1 haftadır 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, aniden bastıran yağmura dışarıda yakalananlar iş yerlerinin sundurmalarına sığındı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

15 dakika süren yağışta yollarda su birikintileri oluştu. Bu arada bir kişinin sıcak havanın ardından kendisini su biriken yola yüzüstü attığını görenler şaşkınlık yaşadı.

"YAZLIK AYAKKABIM ISLANDI"

Yağmura hazırlıksız yakalandığını belirten Mustafa Cambazoğlu (53), ‘’Dünkü havaya bak. Bir de şimdiki havaya bak. Islanmamak için buraya sığındık. Yazlık ayakkabım da hep ıslandı. Beklenmeyen bir durumdu sağlık olsun’’ dedi.

Serkan Cambazoğlu (19) ise havanın 1 haftadır 45 derece olduğunu, yağmurla birlikte havanın güzelleşmesini umduğunu söyledi. (DHA)



