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15 dakikada bisiklet hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, kuru yemişçide çalışan Mehmet Karaketir (25), sabah iş yerinin arkasına bıraktığı bisikletini 15 dakika sonra yerinde göremeyince çalındığını fark etti.

15 dakikada bisiklet hırsızlığı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, kuru yemişçide çalışan Mehmet Karaketir (25), sabah iş yerinin arkasına bıraktığı bisikletini 15 dakika sonra yerinde göremeyince çalındığını fark etti. Polis, ihbar üzerine hırsızın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, Taşpazar Mahallesi'ndeki kuru yemişçide meydana geldi. Mehmet Karaketir, iş yerine geldiği bisikletini, kilitlemeden arka tarafa bıraktı. Dükkandan 15 dakika sonra çıktığında bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Karaketir, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Karaketir, yaklaşık 1200 lira değerindeki bisikletinin çalındığını gördü. Karaketir'in ihbarda bulunması üzerine polis ekiplerince hırsızın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızın, dükkan çevresini bir süre gözetleyip, bisikleti çaldığı anlar yer alıyor.
Hırsızın yakalanmasını beklediğini dile getiren Mehmet Karaketir, "Sabah iş yerini açmak için geldiğimde bisikletimi arka tarafa bıraktım. Daha sonra çalındığı fark ettim. Kamera kayıtlarında çalınma anı var. Polis ekipleri geldi, görüntüleri alıp, inceleme başlattı. Sonucu bekleyeceğiz. Bisikletimi getirsin, şikayetçi olmayacağım" dedi.

​FOTOĞRAFLI

15 dakikada bisiklet hırsızlığı

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