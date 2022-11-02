15 dakikada şaşırtıcı etkisi ortaya çıkıyor! Aslı faydası kabuğunda: Doğal müshil ilacı

Armut en lezzetli haliyle sonbahar aylarında tezgahlarda yerini alır. Neredeyse yılın her ayı armut bulmakta sıkıntı çekmezsiniz. Armut, vitamin ve mineral dolu meyvelerin başında yer alıyor. Armutla ilgili yapılan en büyük hata ise kabuğunu soyarak yemek oluyor. Armuttan maksimum fayda sağlamak için kabuğu ile birlikte tüketmelisiniz.

ARMUTUN FAYDALARI

Armut, neredeyse yılın her ayı tezgahlarda yer alır. Armudun en lezzetli hali ise sonbaharda olur. Armut, mükemmel bir lif kaynağıdır, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Kan şekeri ve kolesterolün dengede kalması için çalışır. Armut, diyabet veya ateroskleroz gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olurlar.

KİLO VERMEK İSTEYENLERİN FAVORİSİ ARMUT

Armut, kilo vermek isteyenler için mükemmel bir besindir. Düşük kalorisi, zengin içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlar.

ARMUT DOĞAL MÜSHİL GİBİ ÇALIŞIR

Armut, doğal müshil ilacı etkisi yaratır. Kabızlık, kolik ve spazm gibi durumlarda vücudu rahatlatır. Sindirim sistemi sorunu yaşayanlar için armut bire birdir. Yapılan araştırmalara göre, armudu kabuğuyla yenilmesi durumunda 15 dakika gibi kısa bir sürede kabızlık sorunu ortadan kalkar.

ARMUTTA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Lif ve mineral kaynağı olan armut, potasyum ve C vitamini zenginidir. Güçlü bir antioksidandır. Kardiyovasküler sistem için gerekli olan K vitamini, B vitaminleri, fosfor, kalsiyum ve magnezyumda da bulunur. Kısacası armut, sağlık için önemli olan iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olacaktır. Ancak, onu nasıl yediğinize dikkat etmelisiniz: soyma hatası yaparsanız, değerli besinleri boşa harcamış olursunuz.

ARMUDU KABUĞUNU SOYMADAN YEMELİSİNİZ

Elma gibi armut da tüketilirken genelde kabuğu soyularak yeniliyor. Aslında bu büyük bir hata. Armutlar ve sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmaların en son sistematik incelemesinden çıkan şey budur.

ARMUT KABUĞUNDAKİ FAYDALAR

İlk olarak, uzmanlar armutları soymanın C vitamini ve fenolik bileşiklerin içeriğinin yaklaşık %25'ini ortadan kaldırdığını hesapladılar. Böylece, serbest radikalleri nötralize etmek ve hücreleri yaşlanmaya karşı korumak için yararlı olan antioksidan özelliklere sahip maddeleri kaybederiz. İkincisi, yakın zamanda yapılan bir araştırma, armut kabuğunun ursolik asit açısından zengin olduğunu gösterdi. İkincisi, potansiyel anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

Son olarak kabuğun iyi bir lif kaynağı olduğunu unutmayın. Sadece bir büyük, soyulmuş armut, günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık beşte birini karşılayacaktır. Kabuğu da yersek, alım artar! (Karar)



