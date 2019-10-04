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15 dakikalık fırtına, Çanakkale'de hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin kent merkezinde 15 dakika etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Cemhan ŞEN- Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin kent merkezinde 15 dakika etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Çanakkale merkezi ve çevresinde öğleden sonra fırtına ve beraberinde kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuştu. Saat 15.15 sıralarında aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklarda fırtınaya hazırlıksız yakalananlar kuytu yerlere geçmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren boranın ardından kent merkezinde hayat normale döndü.

HALATI KOPARDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi fırtınadan etkilendi. Fırtına nedeniyle iskelenin 50 metre açığında rıhtıma bağlı beklerken Gelibolu 8 motorunun halatını koptu. İskeleye doğru sürüklendi. 2 kılavuz motorundan biri üstüne gelen motordan kaçarak kurtuldu. Diğer kılavuz kaptan motoru ise kaçamayınca sürüklenen motor ile iskele arasında sıkıştı.

Kazada herhangi bir hasar ve yaralanma yaşanmadı.

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