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15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

Amasya’da yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

Amasya’da yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Aşırı yağış yollarda sele sebep olurken, evlerin çatısı uçtu. Rüzgar ağaçları yerinden söktü. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, “Bir 15 dakika sürdü. Şiddetli bir fırtınaydı, yağışla birlikte. Belediye olarak biz görevimizin başındayız. Yıkılan ağaçlarımız var, 4 ana cadde üzerinde, 1 tane ırmak kenarımızda bizim gezi yolumuzda. Şeyhcui tarafında yıkılan ağaçlarımız var. Şuanda can kaybımız gelmedi. Biz yine ekip olarak, belediye olarak yine görevimizin başındayız. Herhangi bir olumsuzluk da yok şu anda” dedi.

Kuvvetli fırtına devlet hastanesinin de çatısını uçurdu. Hastanenin çatısından uçan parçalar etraftaki araçların arasına ve otopark alanına düşerken, hastanenin vermiş olduğu hizmetlerde bir aksama olmadığı öğrenildi.

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