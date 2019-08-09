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15. Dönem ASTTASAK Eğitimi Yemin Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: - "Türk milleti, 2 bin 200 yıldır dünyanın en zor coğrafyalarında var olma mücadelesi veriyor. Allah'a şükür bu mücadelede şimdiye kadar ayakta kalmayı başardık"

BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türk milleti, 2 bin 200 yıldır dünyanın en zor coğrafyalarında var olma mücadelesi veriyor. Allah'a şükür bu mücadelede şimdiye kadar ayakta kalmayı başardık." dedi.

Balıkesir'de 15. Dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi'ne başlayan 2 bin 195 öğrenci için yemin töreni düzenlendi.

Afyoncu, Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığındaki törende yaptığı konuşmada, üniversitenin 3 yıl önce açıldığını anımsatarak, bütün askeri okullarda düzen kurarak mezunlar vermeye başladıklarını söyledi.

ASTTASAK Eğitimi kapsamında 4 bin 300 öğrencinin mezun olduğunu belirten Afyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar şu anda okullarını bitirerek ülkemizin dört bir tarafında Türk milletine hizmete devam ediyorlar. Bugün buradaki 2 bin 195 astsubay adayımız da eğitimlerini tamamladığı zaman aynı şekilde Türk milletine ülkemizin dört bir tarafında hizmet etmeye gidecekler. Türk milleti, 2 bin 200 yıldır dünyanın en zor coğrafyalarında var olma mücadelesi veriyor. Allah'a şükür bu mücadelede şimdiye kadar ayakta kalmayı başardık. Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya. Şöyle düşünün, sizin tarih kitaplarınızda okuduğunuz Hititler, Lidyalılar, Romalılar, bu coğrafyada yok oldu ama Türk milleti, 950 yıldır bu coğrafyada ilelebet var olmaya devam edecektir."

- "Ömer Halisdemir adlı yiğidin destansı kahramanlığını asla unutmayın"

Yüksekokul Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı da eğitim gören öğrencilerin her birinin iyi birer asker ve komutan olacağına inandığını dile getirdi.

Astsubay adaylarına seslenen Yaralı, "Vatanımızı koruma ve kollamada yeri ve zamanı geldiğinde yemininize sadık kalarak en değerli varlığınız canınızı seve seve feda etmeye hazır olmalısınız. Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir adlı bir yiğidin destansı kahramanlığını, içtiğiniz andın sadece bir söz olmadığını, onurlu bir duruşun aziz milletin kaderini nasıl değiştirdiğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın." diye konuştu.

Öğrencilerin silah tutarak yemin ettiği törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve astsubay adaylarının aileleri katıldı.

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