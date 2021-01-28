HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 dükkânın yandığı olayda facianın boyutu gün ağardığında ortaya çıktı

15 dükkânın yandığı olayda facianın boyutu gün ağardığında ortaya çıktı

28.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan, ardından diğer iş yerlerine de sıçrayan yangında 15 bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan, ardından diğer iş yerlerine de sıçrayan yangında 15 bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının korkunç boyutları gün ağardığında daha net ortaya çıktı. Yangında zarar gören bir kuyumcu dükkânı önünde ise hırsızlığa karşı polis saatlerce nöbet tuttu.
Olay, Bolvadin çarşı merkezinde meydana geldi. Gece geç saatlerde çarşıdaki bir dükkânın çatısından dumanlar çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, alevler kısa süre diğer iş yerlerine de sıçradı. Ekiplerin uğraşlarına rağmen yangının sıçradığı 15 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ciddi miktarda maddi zarar olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Gün ağardığından ise facianın boyutu gün yüzüne çıkarken, yangın söndürülmesinin üstünden saatler geçmesine rağmen halen dumanların tütmesi ise yangının nedenli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Yangının çıktığı bölge İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi.

“Polisimize teşekkürler Allah başımızdan eksik etmesin”
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ümit Çınar, yaptığı açıklamada, kendilerine gece geç saatlerde ihbarın geldiğini kaydederek, “Son bir saate kadar burada alevler yükseliyordu. Şuanda yangını söndürdük. Allah’a çok şükür can kaybı olmadı. Yangın sonucu maalesef şuanda 15 iş yeri kullanılamaz halde” dedi.
Yangın iş yeri yanan kuyumcu esnafı Adem Yüksel, büyük hasarlarının olduğunu kaydederek, “Polisimize teşekkürler, Allah başımızdan eksik etmesin. Saatlerce nöbet tuttular” dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme çalışmaları devam ederken, ardından hasar tespitinin yapılacağı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Karadeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldıKaradeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldı
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Prof. Dr. Tufan Tükek: Koronavirüs saç dökülmesine yol açıyor

'Nedeni henüz bilinmiyor' dedi ve açıkladı: Koronavirüsün en ilginç bulgularından biri

Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

Tekerlekli sandalyesi çalınan gencin yürek yakan feryadı: Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar

Bunun adı vicdansızlık! Feryadı yürek yaktı

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Kartal'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kartal'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bilim Kurulu üyesi Tezer: Kısıtlamalar devam etmeli

Bilim Kurulu üyesinden kısıtlamalarla ilgili flaş açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.