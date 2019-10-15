15 Ekim Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Suriye'de Amerika'dan açılan boşluğu Suriye güçlerinin doldurmasının savaş hatlarının İran, Rusya ve IŞİD'in işine yarayacak şekilde yön değiştirmesi anlamına geldiğini yazıyor. Habere göre Amerika'nın savaş suçlusu olarak nitelediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatmasının ardından kısa sürede Amerika'nın eski müttefikleriyle anlaşarak savaşmadan kazanımlar elde etmeye başladı. Suriye hükümet güçlerinin ele geçirdiği kasabalar arasında nüfusunun çoğu Hıristiyan olan Tel Tamer, Fırat Nehri üzerinde büyük bir hidroelektrik santralının kurulu olduğu Tabka ve kısa süre öncesine kadar Amerikan birliklerinin konuşlandığı Ayn Issa bulunuyor. Gazete, Esat'ın dışında Rusya, İran ve IŞİD'in de avantaj sağladığına işaret ediyor. Öte yandan önce Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakan, bir hafta sonraysa Türk ekonomisini tehdit eden Trump'ın yüz milyar dolarlık ticaret anlaşmalarını askıya alma ve çeliğe uygulanan gümrük tarifelerini yükseltme kararı da haberin ayrıntıları arasında. Gazete ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi bir ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin operasyona sonuna kadar devam edeceği, başlanan işin sonlandırılacağı mesajı verdiğini kaydediyor. Öte yandan gazete, görüşlerine başvurduğu Suriye uzmanı Hassan Hassan'ın Amerika'nın çekilmesinden en çok Türkiye ve Beşar Esat'ın kazançlı çıktığı şeklindeki yorumuna yer veriyor. Hassan, uluslararası kınama mesajlarına rağmen Türkiye'nin Kürtler'in yıllardır kurduğu hayalleri bir hafta içinde yerle bir ettiğini söylüyor ve ”Bu, Suriye'deki Kürt projesinin sonu ya da sonunun başlangıcıdır,” yorumunda bulunuyor.