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15 Ekim Amerikan Basınından Özetler

15.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

15 Ekim Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Suriye'de Amerika'dan açılan boşluğu Suriye güçlerinin doldurmasının savaş hatlarının İran, Rusya ve IŞİD'in işine yarayacak şekilde yön değiştirmesi anlamına geldiğini yazıyor. Habere göre Amerika'nın savaş suçlusu olarak nitelediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon başlatmasının ardından kısa sürede Amerika'nın eski müttefikleriyle anlaşarak savaşmadan kazanımlar elde etmeye başladı. Suriye hükümet güçlerinin ele geçirdiği kasabalar arasında nüfusunun çoğu Hıristiyan olan Tel Tamer, Fırat Nehri üzerinde büyük bir hidroelektrik santralının kurulu olduğu Tabka ve kısa süre öncesine kadar Amerikan birliklerinin konuşlandığı Ayn Issa bulunuyor. Gazete, Esat'ın dışında Rusya, İran ve IŞİD'in de avantaj sağladığına işaret ediyor. Öte yandan önce Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakan, bir hafta sonraysa Türk ekonomisini tehdit eden Trump'ın yüz milyar dolarlık ticaret anlaşmalarını askıya alma ve çeliğe uygulanan gümrük tarifelerini yükseltme kararı da haberin ayrıntıları arasında. Gazete ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi bir ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin operasyona sonuna kadar devam edeceği, başlanan işin sonlandırılacağı mesajı verdiğini kaydediyor. Öte yandan gazete, görüşlerine başvurduğu Suriye uzmanı Hassan Hassan'ın Amerika'nın çekilmesinden en çok Türkiye ve Beşar Esat'ın kazançlı çıktığı şeklindeki yorumuna yer veriyor. Hassan, uluslararası kınama mesajlarına rağmen Türkiye'nin Kürtler'in yıllardır kurduğu hayalleri bir hafta içinde yerle bir ettiğini söylüyor ve ”Bu, Suriye'deki Kürt projesinin sonu ya da sonunun başlangıcıdır,” yorumunda bulunuyor.

Washington Post ise Beyaz Saray eski Rusya baş danışmanı Fiona Hill'in dün kapalı kapılar ardında Kongre'de on saat boyunca verdiği ifadeyle ilgili haberi aktarıyor. Habere göre Hill, azil soruşturmasını yürüten Kongre üyelerine, Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin Ukrayna'da Trump'a çıkar sağlamak için Amerikalı diplomatların görevini sekteye uğratacak nitelikte bir gölge dış siyaset yürüttüğünü söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Avrupa danışmanı olarak görev yapan Hill, Trump'ın Ukrayna'dan siyasi rakipleri hakkında bilgi koparmaya çalıştığı iddiaları üzerine görüşlerine başvurulan tanıklardan biri. Hill, oturumda, Avrupa Birliği Amerika Temsilcisi Gordon Sondland'la, Giuliani'nin Amerikan dış politikasını yürüten yetkililerle eşgüdümlü nitelikte olmayan faaliyetlerinden ötürü yüzleştiğini söyledi. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın açıkladığı telefon mesajlaşmalarından anlaşıldığı üzere Trump Yönetimi'nin Biden hakkında soruşturma açması için Ukrayna'ya baskı yapmasında baş rol oynayan Sondland, haftanın ilerleyen günlerinde Kongre'de ifade verecek. Öte yandan gazete, Kongre'nin azil soruşturması kapsamında Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı ve Fiona Hill'in Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki üstü John Bolton'u da ifadeye çağırıp çağırmamayı ele aldığını yazıyor. Hill'in ifadesine göre Giuliani'nin Ukrayna'daki siyasi güdümlü faaliyetleri Bolton'u öfkelendirmiş, hatta Bolton, Giuliani için ”herkesi havaya uçuracak el bombası” yakıştırmasını kullanmıştı.

Wall Street Journal ise İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin dokuz ayrılıkçı Katalan lideri 2017'de yasadışı bağımsızlık referandumu düzenleyerek halkı isyana teşvik ettikleri gerekçesiyle dokuz ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığını yazıyor. Gazete, protestolara yol açan kararın önümüzdeki ay yapılacak genel seçimlerde büyük rol oynayacağını kaydediyor. Habere göre hapiste bulunan Katalan yerel hükümeti ve parlamento üyeleriyle siyasi eylemciler, suçlamaları reddetti. Katalonya bölgesinde patlak verebilecek olası sosyal çalkantı kaygılarını gidermeye çalışan Başbakan Pedro Sanchez, kimsenin hukukun üzerinde olmadığını, İspanya Hükümeti'nin demokratik eşitlik ve bir arada barış içinde yaşama ilkesine saygıyı garanti altına alacağını kaydetti. Yüksek Mahkeme kararının açıklanmasından sonra yüzlerce Katalan, Barcelona Havalimanı'na doğru yürüyüşe geçti, kara ve demiryollarını kapattı. Gazete, bu protesto taktiklerinin Hong Kong'dakilere benzer nitelikte olduğunu yazıyor. Katalan bağımsızlığının 10 Kasım'da yapılacak genel seçimlerin bir numaralı gündem maddesi haline getirmesine kesin gözüyle bakılırken meselenin Başbakan Sanchez'in sosyalist yönetimiyle ve merkez sağ muhalefeti ve aşırı sağcı milliyetçileri karşı karşıya getirmesi bekleniyor.

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