İSTANBUL (AA) - Ataşehirliler "Sokak da evimizin bir odasıdır" diyerek, kirletilen orman alanından dakikalar içerisinde 1 ton çöp topladı.
Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili İlhami Yılmaz’ın da katıldığı temizlik çalışmasında, toplanan çöpler kısa sürede bir tepeciğe dönüştü.
Ormanlık alanda yapılan temizlik çalışmasında koltuktan, cansız manken parçalarına kadar çeşitli atığa rastlanırken Ataşehir Belediyesi ve gönüllülerden oluşan topluluk, Kayışdağı Ormanı’nda dakikalar içerisinde 1 ton çöp topladı.
İlhami Yılmaz, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"15 Eylül Dünya Temizlik Günü, 2006 yılında Estonya’da bir grup tarafından sokakları temizlemek adına gerçekleştirdiği bu sivil toplum hareketi daha sonrasında dünya geneline yayılarak büyük bir farkındalık hareketi olarak devam ediyor. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak ‘Sokak da evimizin bir odasıdır’ sloganıyla yola çıkarak bu anlamlı gününde bir araya gelerek doğamız ve çevremiz için bu hareketin bir parçası olmak için toplandık. Ülkemizde, kentimizde yaşanan çevre kirliliğine duyarsız kalmamalıyız. Doğamıza, evimizin bir odası gibi bakmalı ve onu temiz tutmalıyız, özen göstermeliyiz".
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