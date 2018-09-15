HABER

15 Eylül Dünya Temizlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 20:59 | Son Güncelleme

Ataşehir'de, ormanlık alanda dakikalar içerisinde 1 ton çöp toplandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehirliler "Sokak da evimizin bir odasıdır" diyerek, kirletilen orman alanından dakikalar içerisinde 1 ton çöp topladı.

Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili İlhami Yılmaz’ın da katıldığı temizlik çalışmasında, toplanan çöpler kısa sürede bir tepeciğe dönüştü.

Ormanlık alanda yapılan temizlik çalışmasında koltuktan, cansız manken parçalarına kadar çeşitli atığa rastlanırken Ataşehir Belediyesi ve gönüllülerden oluşan topluluk, Kayışdağı Ormanı’nda dakikalar içerisinde 1 ton çöp topladı.

İlhami Yılmaz, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"15 Eylül Dünya Temizlik Günü, 2006 yılında Estonya’da bir grup tarafından sokakları temizlemek adına gerçekleştirdiği bu sivil toplum hareketi daha sonrasında dünya geneline yayılarak büyük bir farkındalık hareketi olarak devam ediyor. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak ‘Sokak da evimizin bir odasıdır’ sloganıyla yola çıkarak bu anlamlı gününde bir araya gelerek doğamız ve çevremiz için bu hareketin bir parçası olmak için toplandık. Ülkemizde, kentimizde yaşanan çevre kirliliğine duyarsız kalmamalıyız. Doğamıza, evimizin bir odası gibi bakmalı ve onu temiz tutmalıyız, özen göstermeliyiz".

PARTNERÜnlü oyuncu hakkında şok gerçek! Çok şaşıracaksınızÜnlü oyuncu hakkında şok gerçek! Çok şaşıracaksınız
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varKorkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Sahte polisten kendisini yakalayan polislere: “Ben de polisim"Sahte polisten kendisini yakalayan polislere: “Ben de polisim"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 eylül Dünya Temizlik günü ataşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.