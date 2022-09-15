Çok sayıda takipçisi olan Süper Loto çekilişi 15 Eylül akşamında gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise şans oyunu sevenler tarafından merak konusu oldu. Peki 15 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



