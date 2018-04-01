15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

Çıplak pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Emily Ratajkowski, yine Instagram'ı sallamayı başardı

Emily Ratajkowski, kendi markası için soyundu!

1 / 19 Heykel gibi kusursuz vücudunu, Instagram'da gururla sergilemeden duramıyor.

2 / 19 Hem yarattığı bikini markası hem de kişisel Instagram hesabından birbirinden cesur paylaşımlarda bulunuyor.

3 / 19 Bahsettiğimiz kişi hiç kuşkusuz Emily Ratajkowski.

4 / 19 26 yaşındaki model, cumartesi gününü son derece aktif geçirdi.

5 / 19 Inamorata Swim adını verdiği markası için modellik yapan Emily, birbirinden cesur tasarımlarını seksi pozları eşliğinde paylaştı.

6 / 19 Ratajkowski'nin paylaşımları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

7 / 19 Güzel modelin kocası Sebastian da bazı fotoğraflarda görünüyor.

8 / 19 Emily ve sinemacı Sebastian Bear McClard, geçen ay New York'ta sürpriz bir kararla evlenmişti.

9 / 19 Çift, balayı için geceliği 8 bin dolar olan Amangiri Resort'u seçmişti.

10 / 19 Emily Ratajkowski, modellik ve moda tasarımcılığının yanı sıra sinemaya da adım atmıştı.

11 / 19 ABD'li güzel, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı.

12 / 19 Emily, son olarak da I Feel Pretty adlı bir filmde rol aldı.

13 / 19 Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991'de İngiltere'nin Westminster kentinde dünyaya geldi.

14 / 19 26 yaşındaki yıldız Shameik Moore, Calum Worthy, Jimmy Tatro ve YouTuber Lilly Singh ile birlikte Bright Futures dizisinde oynayacak.

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