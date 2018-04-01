MAGAZİN

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Başarılı model, tasarımcı ve aktris Emily Ratajkowski, markası Inamorata Swim için birbirinden cesur pozlar verdi

Çıplak pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Emily Ratajkowski, yine Instagram'ı sallamayı başardı

Emily Ratajkowski, kendi markası için soyundu!

1 / 19

Heykel gibi kusursuz vücudunu, Instagram'da gururla sergilemeden duramıyor.
2 / 19

Hem yarattığı bikini markası hem de kişisel Instagram hesabından birbirinden cesur paylaşımlarda bulunuyor.
3 / 19

Bahsettiğimiz kişi hiç kuşkusuz Emily Ratajkowski.
4 / 19

26 yaşındaki model, cumartesi gününü son derece aktif geçirdi.
5 / 19

Inamorata Swim adını verdiği markası için modellik yapan Emily, birbirinden cesur tasarımlarını seksi pozları eşliğinde paylaştı.
6 / 19

Ratajkowski'nin paylaşımları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
7 / 19

Güzel modelin kocası Sebastian da bazı fotoğraflarda görünüyor.
8 / 19

Emily ve sinemacı Sebastian Bear McClard, geçen ay New York'ta sürpriz bir kararla evlenmişti.
9 / 19

Çift, balayı için geceliği 8 bin dolar olan Amangiri Resort'u seçmişti.
10 / 19

Emily Ratajkowski, modellik ve moda tasarımcılığının yanı sıra sinemaya da adım atmıştı.
11 / 19

ABD'li güzel, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı.
12 / 19

Emily, son olarak da I Feel Pretty adlı bir filmde rol aldı.
13 / 19

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991'de İngiltere'nin Westminster kentinde dünyaya geldi.
14 / 19

26 yaşındaki yıldız Shameik Moore, Calum Worthy, Jimmy Tatro ve YouTuber Lilly Singh ile birlikte Bright Futures dizisinde oynayacak.
15 / 19

16 / 19

17 / 19

18 / 19

19 / 19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Duymasın yeni havuç Duran

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlüler aynı uçakta sınıra gidiyor

Ünlüler aynı uçakta sınıra gidiyor

Victoria’s Secret modeli gözaltına alındı

Victoria’s Secret modeli gözaltına alındı

Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da flaş gelişme

Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da flaş gelişme

Bülent Ersoy ile Tarkan arasında düet krizi

Bülent Ersoy ile Tarkan arasında düet krizi

Sezgi Sena Akay'ın talihsiz anları...

Sezgi Sena Akay'ın talihsiz anları...

Murat Boz'un hayranları Eliz Sakuçoğlu'nun Instagram hesabını kapattırdı!

Murat Boz'un hayranları Eliz Sakuçoğlu'nun Instagram hesabını kapattırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.