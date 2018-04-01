15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

Çıplak pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Emily Ratajkowski, yine Instagram'ı sallamayı başardı
Emily Ratajkowski, kendi markası için soyundu!
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Heykel gibi kusursuz vücudunu, Instagram'da gururla sergilemeden duramıyor.
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Hem yarattığı bikini markası hem de kişisel Instagram hesabından birbirinden cesur paylaşımlarda bulunuyor.
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Bahsettiğimiz kişi hiç kuşkusuz Emily Ratajkowski.
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26 yaşındaki model, cumartesi gününü son derece aktif geçirdi.
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Inamorata Swim adını verdiği markası için modellik yapan Emily, birbirinden cesur tasarımlarını seksi pozları eşliğinde paylaştı.
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Ratajkowski'nin paylaşımları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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Güzel modelin kocası Sebastian da bazı fotoğraflarda görünüyor.
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Emily ve sinemacı Sebastian Bear McClard, geçen ay New York'ta sürpriz bir kararla evlenmişti.
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Çift, balayı için geceliği 8 bin dolar olan Amangiri Resort'u seçmişti.
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Emily Ratajkowski, modellik ve moda tasarımcılığının yanı sıra sinemaya da adım atmıştı.
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ABD'li güzel, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı.
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Emily, son olarak da I Feel Pretty adlı bir filmde rol aldı.
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Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991'de İngiltere'nin Westminster kentinde dünyaya geldi.
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26 yaşındaki yıldız Shameik Moore, Calum Worthy, Jimmy Tatro ve YouTuber Lilly Singh ile birlikte Bright Futures dizisinde oynayacak.
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