"15. Geleceğin Sineması" yarışmasının kazananları belli oldu

Işık Üniversitesi'nden "Patates Olmak Çok Zor" projesiyle İlke İzgi ikinci seçilirken, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Soner Sert "Alarga" projesiyle yarışmanın üçüncüsü oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle, "Birlikte Güzel" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmanın kazananları, Salt Galata'da yapılan törende açıklandı.

"O zaman dünyada büyük bir iletişimsizlik vardı, kültürler, kıtalar, medeniyetler birbirlerini tanımıyorlardı. Sinema o kadar büyük bir olanaktı ki ben sinemaya aşık olduğum zaman inanamadım. Küçücük bir salona giriyorum ve Latin Amerika'nın hikayelerini dinliyorum, onların kahramanlarına üzülüyor, onların hikayelerine ağlıyor, seviniyor ve coşuyorum. Afrika'yı izliyor, onların yönetmenlerini tanıyorum. Avrupa'yı, İspanya'yı büyük yönetmenleri, büyük sanatçıları sinemayı sorgulayanları tanıyorum. O kadar zengin ve inanılmaz bir dünyaydı ki sinemanın bu yönüyle karşılaşmak beni büyüledi ve kendisine bağladı."

Genç bir sinemacı iken Türkiye'de sinema aşkının yaygınlaşmasına katkı sağlayan bir kurumun takipçisi ve 3 film birden seyrettiği günler olduğunu dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

Gençlere destek vermekten yılmayacaklarını ve hep yanlarında olacaklarını ifade eden Yaşar, yarışmanın bugüne kadar gelmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, törende yaptığı konuşmada, 15 yıldır gençlerin sinemaya olan aşkına destek olmak için uğraşmaktan gurur duyduklarını söyledi.

"Fakat sonra ne olduysa oldu ve kültürler yeniden ayrışmaya başladı. Çıkar çatışmaları, büyük devletlerin senaryoları ve ticaret kavgalarının sonuçları yeniden bir ayrışma dönemini başlattı. Kültürler tekrar farklılıkların üzerine vurgu yapan politikacılara teslim olmaya başladı. Sinema birdenbire dilini ve etkisini kaybetti. Popüler bir meta haline geldi, eğlence endüstrisinin bir parçası haline geldi. Şimdi tekrar kültürler, medeniyetler ve farklılıklar arasında diyaloğu kurma zamanı, burada sinema müthiş bir güce sahip. Hepinizden ülkenizin hikayelerini, sorunlarını, kahramanlarını anlatmanızı, insanlara onlarla aynı hikayelere sahip olduğumuzu, aynı göğün altında olduğumuzu, aynı insani damarlara tutunduğumuzu anlatmanızı istiyor ve size bunun için destek olmaya çalışıyoruz. Abdullah Oğuz arkadaşımız bugün jüri başkanı olarak 'o kadar güzel 3 tane film var ki muhteşem çok heyecanlandım' dedi. Size verdiğimiz destekten gurur duyuyorum. Bu desteğe katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Gençlere verilen desteği kutsal bir destek sayıyorum."

Daha sonra dünyanın birdenbire sinemada verilen bütün bu mesajları almaya başladığını, globalleşen dünyada kültürlerin birbirinden yararlanmaya başladığını belirten Yaşar, şöyle devam etti:

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise konuşmasında, şehirleri ayakta tutanın marka üretimleri olduğunu vurgulayarak, kentsel dönüşümle ilgili hazırladıkları kısa bir filmin beklediklerinden çok daha fazla etkili olduğunu anlattı.

Altı aylık bir çalışma sonucu 6-7 dakikalık bir film hazırladıklarını kaydeden Demircan, "Film için uzun uzun çalıştık ve sosyal medyada paylaştık. Tepkiler inanılmazdı. Üretmek kolaylaştı demek ki iş döndü dolaştı sanata, kültüre, tasarıma ve doğru iletişime yani sinemaya geldi, yani kısa film çekebilecek gençlere geldi. Elbette kültür ve sanatın farklılıklarının yaşadığı Beyoğlu'nun belediye başkanı olarak bunlara vurgu yapıyor ve konuşuyoruz. Ama refah olmadan, ekonomi olmadan da geleceği göremiyoruz onlar da geleceğe bakacaklar." diye konuştu.

Sinemanın ve kısa filmlerin bir konuyu anlatmanın en iyi yollarından olduğunun altını çizen Demircan, "Bütün dünya üretiminin ipek yolu bizim ülkemizden geçecek. Türkiye böyle bir geleceğe hazırlanıyor. Çin'den başlayan yeni ipek yolu bizim üzerimizden bütün Avrupa'ya ve dünyaya gidecek. Bu ticaret üssü yeni baharat yolları ve ipek yollarının yeniden geçeceği bir yerde gelecekte iletişimimiz güçlü bir ülke olmak zorundayız." ifadesini kullandı.