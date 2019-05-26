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15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 23:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arkadaşıyla birlikte balık avlamak için Dicle Nehri’ne giren 21 yaşındaki genç, nehirde akıntıya kapılıp boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Dicle Nehri’nde balık avlamak içi suya giren iki arkadaş akıntıya kapıldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arkadaşıyla birlikte balık avlamak için Dicle Nehri’ne giren 21 yaşındaki genç, nehirde akıntıya kapılıp boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Dicle Nehri’nde balık avlamak içi suya giren iki arkadaş akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan biri kendi çabasıyla sudan çıkmaya başarırken, diğeri suyun dibine batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaybolan gencin bulunması için bazı gençler suya atladı. Suya atılan gençlerden biri boğulmaktan sona anda kurtuldu.

Baba çocuğunu kurtarmak için suya atladı
Olay yerine gelen İrfan Kızılkaya’nın (21) ailesi sinir krizi geçirirken, gencin babası Hanifi Kızılkaya acıya fazla dayanamayarak kaybolan çoğunu bulmak için suya atladı. Olay yerinde bulunan yakınları tarafından baba sudan güçlükle çıkarılırken, annesi Sevim sinir krizi geçirerek bayıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ve AFAD ekipleri bölgeye gelerek suda kaybolan genci arama çalışmalarına başlattı. Yapılan çalışmalarda gencin cansız bedeni kaybolduğu yerde bulundu. 15 gün önce askerden geldiği öğrenilen Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’a gönderildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu
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