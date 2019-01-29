15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü (2)

'HIRSIZLAR KOCAMI ÖLDÜRDÜ' DİYE İHBARDA BULUNMUŞ Şanlıurfa’da tartıştığı eşi Mehmet Engül’ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nesire Engül'ün, olayın ardından '155 Polis İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nesire Engül, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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