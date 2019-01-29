HABER

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 19:22 | Son Güncelleme

'HIRSIZLAR KOCAMI ÖLDÜRDÜ' DİYE İHBARDA BULUNMUŞ Şanlıurfa’da tartıştığı eşi Mehmet Engül’ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nesire Engül'ün, olayın ardından '155 Polis İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.

'HIRSIZLAR KOCAMI ÖLDÜRDÜ' DİYE İHBARDA BULUNMUŞ Şanlıurfa’da tartıştığı eşi Mehmet Engül’ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nesire Engül'ün, olayın ardından '155 Polis İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nesire Engül, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
3 çocuk annesi, çilek toplarken elektrik akımına kapılarak, öldü3 çocuk annesi, çilek toplarken elektrik akımına kapılarak, öldü
Otomobil ve plaka çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildiOtomobil ve plaka çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.